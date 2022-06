Elezioni comunali Genova 2022, risultati: Bucci verso la riconferma al primo turno

Elezioni comunali, Genova 2022. Dalle 7 alle 23 di domenica 12 giugno 2022 i cittadini italiani hanno votato per rinnovare più di 900 amministrazioni d’Italia. Ad essere coinvolta nelle elezioni amministrative 2022 è stata anche la città di Genova, dove Marco Bucci cerca il bis. True News dalle 23 segue i risultati delle elezioni comunali di Genova in tempo reale.

Elezioni comunali Genova 2022, risultati: Bucci verso la vittoria al primo turno

TrueNews dalle 23 di domenica 12 giugno segue in diretta i risultati dello spoglio di Genova. I primi exit poll vedevano in testa il sindaco uscente Marco Bucci, con una percentuale di voti tra il 51–55%. Segue Dello Strologo molto distanziato, con il 36-40%. Lo spoglio è cominciato oggi, 13 giugno, a partire dalle ore 14. Secondo il portale Youtrend, Bucci si sarebbe già assicurato la vittoria al primo turno.

Secondo i dati di Eligendo.it, quando sono state scrutinate 363 sezioni su 656, Bucci è in netto vantaggio con il 55,9% dei voti. Segue, come previsto dagli exit poll, Dello Strologo, al 37,7%. Poche briciole per gli altri candidati, con Mattia Crucioli al terzo posto con solo il 3,08%.

Genova 2022: i candidati

Genova è pronta a scegliere la nuova compagine amministrativa che dovrà amministrare il capoluogo ligure. A Genova sono 7 i candidati in corsa e la competizione è tra Marco Bucci – che tenta il bis appoggiato dal centrodestra, Carlo Calenda e Matteo Renzi – e Ariel Dello Strologo, che è sostenuto dal fronte progressista di Pd, 5Stelle e alcune liste di sinistra.

Nella mischia, poi, ci sono anche altri candidati come Mattia Crucioli di Uniti per la Costituzione (ex M5s), Antonella Marras di Sinistra insieme, Cinzia Ronzitti del Partito comunista dei lavoratori, Martino Manzano Olivieri del Movimento 3V e Carlo Carpi di Insieme per Genova.

Per capire chi sarà il nuovo sindaco non resta che seguire le elezioni comunali a Genova 2022 e i risultati.