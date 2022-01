Oroscopo Febbraio Simon & The Stars, previsioni: le Tappe VIDEO

Ci siamo, inizia un nuovo mese. E’ l’ora dell’Oroscopo Febbraio 2022, secondo le previsioni di Simon & The Stars segno per segno. Ecco la guida alle stelle dell’astrologo più seguito del web, con tutte le indicazioni e i consigli per il mese prossimo.

Oroscopo Febbraio Simon & The Stars: ecco il video delle previsioni

Cosa ci aspetta nel mese di Febbraio? Ecco le previsioni di Simon & The Stars, nome d’arte di Simone Morandi, per le prime settimane del mese.

Lo scorso 20 Gennaio il Sole ha lasciato il Capricorno per entrare in Acquario. Secondo l’astrologo si tratta di un evento di importanza fondamentale. “Vi siete mai accorti che in determinati mesi vi accadono sempre cose simili?” -spiega Simon & The Stars- “Che alcuni mesi sembrano rettilinei al chilometro lanciato, mentre altri sono tortuosi come curve a gomito e vi spingono a rallentare?”. Ogni segno, infatti, compie anno dopo anno un “Giro” composto in dodici tappe, ed è influenzato in ognuna di esse in modo diverso dalla posizione solare.

Scopriamo insieme quale tappa affronterà ogni segno dal 20 Gennaio al 18 Febbraio, quando il Sole entrerà invece nei Pesci.

