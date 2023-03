Fedez non va alla conferenza stampa di “LOL”: come sta il rapper?

Fedez non va alla conferenza stampa della terza stagione di “Lol: chi ride è fuori” di cui è conduttore insieme a Frank Matano. Attesissimo dopo la sparizione social seguita al festival di Sanremo (su cui si sono fatte mille illazioni, da una crisi matrimoniale con Chiara Ferragni alla montatura pubblicitaria), il rapper non è intervenuto né ha mandato un contributo video.

Fedez non va alla conferenza stampa di “LOL”

Fedez, quindi, non è andato alla conferenza stampa e ha anche deciso di non mostrarsi.Nessun collegamento o videomessaggio pre-registrato è arrivato dal rapper, motivo per cui è stato Matano con Dandini a condurre la conferenza. Dandini, a tal riguardo, ha solo detto che “Fedez ci segue da lontano”. Il programma LoL, di cui anche Fedez è conduttore, è stato presentato oggi alla stampa e ai giornalisti a Roma.

Come sta il rapper?

Ma come mai Fedez non si è presentato? Su questo, per ora, non c’è nessuna risposta chiara e i fan del rapper sono preoccupati. Nei giorni scorsi l’artista si era mostrato piuttosto provato e balbettante durante una storia su Instagram, e subito i fan si erano preoccupati per lui. Nessun chiarimento in merito è però ancora arrivato.