Malia, chi è il nuovo allievo di Amici 23: vita privata, Instagram, canzoni

Chi è Malìa, giovane cantante e nuovo allievo di Amici 23. Artista in erba fortemente voluto da Rudy Zerbi, ha già un vasto seguito su Spotify. Cosa sappiamo esattamente di lui?

Chi è Malìa di Amici 23, vita privata e carriera del giovane cantante

La classe di Amici 23 si allarga con l’ingresso di Malìa, giovane cantante in ascesa fortemente richiesto da Rudy Zerbi. Il nuovo allievo si unisce al talent show senza sostituire nessuno, riempiendo però il vuoto lasciato dall’eliminazione di Holy Francisco. Le informazioni sul suo conto sono ancora limitate, ma l’artista è già riuscito a conquistarsi un folto gruppo di fan sul web. Malìa vanta infatti già quasi 200mila ascoltatori mensili su Spotify e il suo primo brano originale Maiorca.dimenticarci ha già superato i 2 milioni di ascolti. Il cantante ha anche un profilo Instagram seguito da oltre 11mila utenti e un account su Tiktok dove invece ha ben 56mila fan.

Vita privata, cosa sappiamo di lui?

Si sa ancora poco sulla vita privata e sentimentale di Malìa. Il suo Maiorca.dimenticarci è dedicato alla fine della sua relazione con una ragazza di nome Giulia, con la quale è rimasto in contatto. Il cantante ha usato la registrazione di una telefonata con lei in cui gli ha chiesto del tempo per riflettere e di “rimanere amici” ed in seguito ha ripreso le sue reazioni al brano, poi pubblicate sul suo profilo Tiktok.