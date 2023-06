Federica Fumagalli, chi è la moglie di Luigi Berlusconi: vita privata, carriera, figli

Chi è Federica Fumagalli, moglie di Luigi Berlusconi. Scopriamo qualche informazione in più sulla consorte del figlio più giovane di Silvio Berlusconi, nato dal suo matrimonio con Veronica Lario. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Federica Fumagalli, moglie di Luigi Berlusconi: vita privata e carriera

Nata a Sironi, in provincia di Lecco, nel 1989, Federica Fumagalli ha 34 anni ed è nota al pubblico in quanto moglie di Luigi Berlusconi, figlio più giovane dell’ex premier Silvio Berlusconi. Figlia di un imprenditore tessile, ha conseguito una laurea in Giurisprudenza a Milano, all’Università Commerciale Luigi Bocconi. Dopo i suoi studi Fumagalli si è lanciata nel settore delle pubbliche relazioni, occupatandosi di organizzazione eventi e di gestione di marchi di lusso. È una dei co-fondatori di MB Projects, boutique agency specializzata in PR e comunicazione digitale.

Vita privata e figli

Federica Fumagalli incontra per la prima volta Luigi Berlusconi nel 2011, ai tempi dell’università, durante una serata tra amici in un famoso locale milanese. I due diventano ben presto inseparabili e, dopo nove anni di fidanzamento, decidono di convolare a nozze nel 2020. Dal loro amore nascono due figli maschi, Emanuele Silvio nel 2021 e Tommaso Fabio nel 2022. Negli anni Federica si è creata un bel rapporto con le sue tre cognate, le sorelle maggiori di Luigi, Marina, Barbara ed Eleonora. In un’intervista concessa a Chi, ha dichiarato di passare spesso le vacanze con loro, tra Sardegna, St. Moritz e Maldive.