Eurovision 2023, chi sono i Sudden Lights, band in gara per la Lettonia

Chi sono i Sudden Lights, band in gara per la Lettonia all’Eurovision 2023

La Lettonia si presenta all’Eurovision Song Contest 2023 rappresentata da una band pop rock, i Sudden Lights. Il gruppo è in attività dal 2012 ed è composto dal cantante Andrejs Reinis Zitmanis il batterista Mārtiņš Matīss Zemītis, il chitarrista Kārlis Matīss Zitmanis e il bassista Kārlis Vārtiņš. Cominciano a farsi conoscere in patria nel 2015, con la vittoria nel concorso per artisti emergenti Pirmā Plate. La visibilità così ottenuta da loro l’opportunità di pubblicare il loro primo singolo, Tik savādi. Nel 2017 arriva il loro primo album, Priekšpilsētas, seguito nel 2019 da Vislabāk ir tur, kur manis nav e infine dal loro terzo e ultimo lavoro nel 2022, Miljards vasaru. Il gruppo ha una pagina Instagram seguita da quasi 13mila fan.

All’Eurovision 2023 con Aijā

I Sudden Lights sono pronti a portare le loro sonorità rock a Liverpool. Il quartetto ha ottenuto la possibilità di rappresentare il proprio paese all’Eurovision vincendo il festival musicale Supernova. Il brano scelto per la kermesse europea è Aijā, romantica canzone in lingua inglese.