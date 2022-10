Roly Maden, chi è: vita privata, moglie, figli, scuola di ballo e Ballando con le stelle

Roly Maden è un ballerino di origini cubane anche se da diverso tempo vive ed insegna danza in Italia e in particolare in Veneto.

Roly Maden, chi è: vita privata

Roly Malen è nato nel marzo del 1971 in un piccolo quartiere dell’Havana e inizia molto presto a studiare danza.

Per la sua passione che poi diventa professione ha girato il mondo riuscendo ad affermarsi con un so stile: il RolyMadenStyle, brand di qualità, riconosciuto in tutta Europa. Diventato responsabile nazionale del settore Caraibico, con il suo percorso di formazione professionale TimbaTour, in collaborazione con l’Ente di promozione sportiva C.S.A.IN, segue da anni gli allievi, dalle basi fino a portali ad essere istruttori di vari livelli.

Roly Maden: moglie e figli

Riguardo la sua vita privata non risultano tante informazioni e dunque non si sa se il ballerino cubano ha una moglie o dei figli.

Scuola di ballo e Ballando con le stelle

Ha anche fondato la sua scuola “Roly Maden Style” ed è uno dei maestri più richiesti per stage e spettacoli, sia in Italia che all’estero. Nel 2022 è entrato a far parte del programma Ballando con le stelle nel ruolo di maestro.