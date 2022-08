Chi è Emma Bonino, senatrice di +Europa: carriera politica, malattia, studi

Emma Bonino è una politica italiana, senatrice ed esponente di punta di +Europa, considerata una figura di spicco per il femminismo italiano in politica. Ha ricoperto, nel corso della sua carriera politica, importanti incarichi nel Partito Radicale. Il suo nome è stato spesso ipotizzato anche per la carica di Presidente della Repubblica.

Chi è Emma Bonino

Emma Bonino, nata a Bra il 9 marzo 1948, è una politica italiana attualmente esponente di + Europa. Secondogenita di Filippo Bonino e Catterina Bargenata, visse i suoi primi anni in una fattoria nelle campagne di Bra, in provincia di Cuneo.

Dopo aver ottenuto la maturità classica al liceo Gandino della sua città, si trasferisce a Milano per frequentare il corso di Lingue e letteratura moderna e si laurea nel 1972 all’università Bocconi di Milano.

È attualmente editorialista de Il Riformista e Linkiesta.

Carriera politica

Eletta in varie legislature parlamentare alla Camera, al Senato e al Parlamento Europeo, è stata commissaria europea dal 1995 al 1999 e ministra del commercio internazionale delle politiche europee nel governo Prodi (2006-2008).

Dal 2008 al 2013 è stata vicepresidente del Senato della Repubblica e ministra degli affari esteri del governo guidato da Enrico Letta (2013-2014).

Ha fondato l’organizzazione internazionale Non c’è pace senza giustizia per l’abolizione delle mutilazioni genitali femminili ed è stata delegata per l’Italia all’ONU per la moratoria sulla pena di morte.

Ha ricoperto, nel corso della sua carriera politica, importanti incarichi nel Partito Radicale.

Nel 1993 ha tenuto una conferenza stampa con il Dalai Lama per il lancio di una mobilitazione per i diritti e la libertà del popolo tibetano e per la democrazia.

La lotta contro il tumore

Nel gennaio 2015, Emma Bonino ha annunciato di avere un tumore al polmone sinistro che l’ha costretta a un ciclo di chemioterapia, comunicando al tempo stesso che non avrebbe abbandonato l’attività politica. Nel maggio 2015 ha annunciato dalla stessa emittente il buon andamento della terapia e la scomparsa di ogni evidenza di cancro, precisando poi che non si è trattato di guarigione definitiva e sicura, ma di remissione.

Storie d’amore

Emma Bonino ha avuto due relazioni con due militanti radicali: Marcello Crivellini e Roberto Cicciomessere.

Riconoscimenti

Nel 2011 Emma Bonino è l’unica italiana inclusa dalla rivista statunitense Newsweek nell’elenco delle “150 donne che muovono il mondo”.