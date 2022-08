Vittorio Sgarbi in Svizzera è stato multato mentre superava una coda di auto: “Non ci andrò mai più”

Vittorio Sgarbi in Svizzera è stato multato perché avrebbe superato una colonna di auto in coda con lampeggianti accesi. Subito è polemica.

Vittorio Sgarbi in Svizzera: nuove polemiche questa volta fuori Italia. Un viaggio all’estero che ha comportato una multa e tante polemiche con tanto di sfoghi e filmati pubblicati sui social per difendersi ma anche attaccare.

Vittorio Sgarbi in Svizzera è stato multato mentre superava una coda di auto

Disavventura in Svizzera per Vittorio Sgarbi che quando c’è di lui di mezzo le polemiche non possono mai mancare. Come riferito dal Corriere della Sera, Sgarbi aveva partecipato al Festival cinematografico di Locarno e sulla strada del rientro in Italia, il veicolo dove lui era a bordo avrebbe superato una colonna di auto bloccate a causa del traffico intenso.

Così è scattata la multa da 500 euro per la violazione secondo la polizia svizzera. La notizia, rilanciata dalle testate locali, è stata anche confermata dalla polizia del Canton Ticino.

Lo sfogo sui social: “Non ci andrò mai più”

Dopo la disavventura elvetica Sgarbi via social ha pubblicato un video di sfogo sui suoi canali, poi rimosso. “Con la Svizzera ho chiuso. Si può stare nella propria vita senza andare in Svizzera.

Non ci andrò più“, aveva dichiarato. Nonostante il video è stato rimosso le polemiche non sono mancate così come le sue risposte. “L’auto col lampeggiante ce l’ho per le minacce della mafia, il mio autista ha la qualifica di agente di Ps…”. E sul presunto sorpasso dice che non c’era nessuna fila e l’auto procedeva a 40 km orari. Il lampeggiante? “Dormivo o leggevo”, afferma Sgarbi.

Poi, su Facebook è arrivato il video-racconto di Sgarbi contro la polizia svizzera: “2/Svizzera: poliziotti bugiardi, arroganti, maleducati, prepotenti.

Mai piu in Svizzera!”. Tantissime le reazioni così come gli attacchi contro Sgarbi che non perde mai l’opportunità per generare nuove polemiche.

