Cervia, nuovo un drammatico incidente stradale che questa volta coinvolge un motociclista. Ecco cosa è successo.

Cervia, muore motociclista cadendo dalla moto

Cervia, nuovo un drammatico incidente stradale. Poco dopo le 13 di oggi 11 luglio, all’angolo fra via Belfiore e viale Volturno, è morto un motociclista a Cervia a seguito di un incidente stradale. La dinamica dell’incidente è ancora in via di accertamento, così come le cause che hanno portato al crack.

Il motociclista, da una prima ricostruzione dell’accaduto, ha perso il controllo della sua moto, andando a sbattere prima su un cordolo, poi contro un platano e infine è caduto al suolo. Il centauro, dopo una sbandata, ha perso il controllo della scooter ed è caduto sull’asfalto.

Inutili i soccorsi

Il guidatore – un uomo di 45 anni – è morto sul posto e a nulla sono valsi i soccorsi. Sul luogo per gli accertamenti la Polizia locale, oltre ai mezzi si soccorso.

