Elenoire Ferruzzi, le rivelazioni di Giaele De Donà sulla mamma: cosa le ha detto?

Elenoire Ferruzzi parla di Giaele De Donà, le rivelazioni della showgirl: “Ecco cosa mi ha detto della mamma, in quel momento ho iniziato a volerle bene”. L’ex gieffina, commossa ha espresso sostegno per la sua vecchia inquilina raccontando un aneddoto su Instagram: “Era preoccupata per lei”.

Elenoire Ferruzzi, le rivelazioni di Giaele De Donà sulla mamma: “Era preoccupata per lei”

Elenoire Ferruzzi continua a seguire e sostenere i suoi ex-coinquilini, anche da fuori la casa del Grande Fratello Vip 7. L’artista ex gieffina fa il tifo per Sofia Giaele De Donà, protagonista di un momento commovente nell’ultima puntata del reality in cui la modella ha parlato del rapporto con sua madre, colpita da un ictus in giovane età. La Ferruzzi ha risposto condividendo con il suo pubblico Instagram una conversazione avuta con Giaele quando era ancora all’interno della casa.

“Erano pochi giorni. Eravamo appena entrate nella casa del GF” –spiega l’artista- “Ricordo che una notte Giaele venne nel mio letto e senza microfono, sotto le coperte, mi disse quanto era preoccupata per la mamma. Nessuno ancora sapeva della sua situazione. Il suo timore che lei potesse peggiorare da un momento all’altro senza che lei potesse darle conforto. Le sue lacrime, il mio abbraccio… Dormimmo così fino al mattino e fu quella sera che io iniziai a volerle bene“. Nel suo messaggio la Ferruzzi difende a spada tratta l’amica: “Aggredita e giudicata male fin da subito a causa della sua libertà, ma il cuore e gli occhi in pochi li hanno guardati e capiti veramente. Ti voglio bene, amore”.

La storia di Giaele e di sua madre: “Mi sentivo in colpa di fare cose che lei non avrebbe potuto fare”

Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip 7, Alfonso Signorini ha sorpreso Giaele De Donà con un video dedicato al rapporto tra la modella e la sua mamma, un regalo che è stato molto apprezzato: “Grazie, sono sempre in pensiero per lei. La penso sempre”. In seguito, la gieffina ha raccontato in modo più approfondito la sua storia e quella della sua mamma: “Due anni fa era molto depressa, così non le raccontavo mai cosa facevo, neanche le cose belle. Le raccontavo delle bugie. Un giorno andai a casa sua e le dissi cosa avevo fatto, che mi sentivo in colpa di aver fatto cose che lei non avrebbe potuto fare. Mi disse che vive attraverso i miei racconti, che io devo vivere per tutt’e due. Mi diede tanta forza. Dopo l’ictus non mi ha mai fatto mancare nulla, neanche quando dimenticò tutto“.