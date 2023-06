Allerta meteo 19 giugno per il caldo in Sardegna: forti temporali annunciati in Trentino

Allerta meteo per forte caldo annunciata in Sardegna dalla Protezione Civile. Forti temporali previsti in Trentino.

Allerta meteo per alte temperature annunciata per la giornata di lunedì 19 giugno 2023 nella Regione della Sardegna. Mentre la Protezione Civile ha diramato un bollettino di criticità per forti temporali in Trentino Alto Adige.

Allerta meteo 19 giugno per il caldo in Sardegna

Lunedì 19 giugno viene pubblicato un bollettino di criticità per allerta meteo per il caldo. La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse per la Sardegna, valido dalle 12 di domani, 19 giugno, alle 18 del 22 giugno. Si prevedono “temperature localmente molto elevate” sulla parte settentrionale e occidentale dell’isola, “in ulteriore aumento il giorno seguente”.

Inoltre “nelle giornate di mercoledì e giovedì le temperature molto elevate interesseranno tutta la regione. Le temperature massime, nell’arco del periodo, potranno superare localmente i 40°C”. Viene pertanto consigliato di “non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto ai soggetti a rischio”. In casa, “proteggersi dal calore del sole con tende o persiane”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

In generale “consumare pasti leggeri e mangiare molta frutta, bere adeguatamente evitando bevande alcoliche e caffeina. Indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro ed evitare le fibre sintetiche”. Se in casa ci sono persone malate “fare attenzione che non siano troppo coperte”. Vengono considerati soggetti a rischio “le persone anziane e/o non autosufficienti o convalescenti, le persone che assumono regolarmente farmaci, i neonati e i bambini piccoli, chi fa esercizio fisico o svolge un lavoro intenso all’aria aperta”.

Forti temporali annunciati in Trentino

Inoltre, sempre il Dipartimento della Protezione Civile ha annunciato un bollettino di criticità per forti temporali nel Trentino Alto Adige.

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano