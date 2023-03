Simona Ventura elogia Alfonso Signorini al GF: “Risultati straordinari”

Simona Ventura fa i complimenti ad Alfonso Signorini per il GF Vip 7: “Ha pochi nomi altisonanti e fa risultati straordinari”. La conduttrice ha fatto un attestato di stima al collega per il suo lavoro con il reality di Canale 5: “Ha creato ottime dinamiche con poco materiale umano”.

Simona Ventura, l’applauso ad Alfonso Signorini: “Risultati straordinari”

La nota conduttrice Simona Ventura, negli ultimi anni alla guida del talk domenicale Citofonare Rai 2 con Paola Perego, ha concesso un’intervista esclusiva a TAG24. La presentatrice ha parlato della sua carriera, dei suoi rapporti con i suoi colleghi e di vari programmi in tv al momento. È scappato anche un attestato di stima ad Alfonso Signorini, da anni alla guida del Grande Fratello Vip.

La Ventura ha fatto i suoi complimenti al collega, che a sua detta sta facendo un grande lavoro con pochissimi mezzi: “Non saprei che dire sul GF. Trovo Alfonso molto bravo, tra tutti i conduttori lui è riuscito a tirare delle dinamiche interne con pochissimo materiale umano“. La showgirl ha poi proseguito, lodando i frutti del lavoro di Signorini nonostante i pochi mezzi a sua disposizione: “Non ha più gli ospiti di una volta con nomi altisonanti, per questo sta facendo un risultato straordinario“.

Sul futuro del GF: “C’è bisogno di un cambiamento, il futuro dei reality è un altro”

Simona Ventura ha poi detto la sua sul Grande Fratello che, a sua detta, non è più al passo con i tempi. “Il GF è arrivato alla 23esima edizione.” -afferma la conduttrice- “Secondo me bisognerebbe dare via ad un cambiamento“. La Ventura fa un ipotesi sulla possibile evoluzione della “tv verità”: “Il futuro dei reality, anche se fa schifo a tutti, potrebbe essere registrato sullo stile di Temptation Island. Con il montaggio per dare maggiore ritmo“. La conduttrice ha infine parlato anche dell’Isola dei Famosi e del cast della nuova edizione, fonte di grandi preoccupazioni per i vertici Mediaset: “Non ho un parere sul cast. È un programma che io adoro per cui in bocca al lupo a tutti”.