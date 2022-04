Don Matteo 13, Anna e Marco: dopo la prima puntata della tredicesima stagione molti già si chiedono cosa potrà succedere trai due personaggi. Ritorneranno finalmente insieme?

Don Matteo 13, Anna e Marco: cosa succederà?

Dopo la prima puntata di Don Matteo 13, la prima domanda riguarda il rapporto tra Anna e Marco, interpretati rispettivamente da Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico. Cosa succederà tra i due nel corso delle puntate? Lo stesso comico in un’intervista ha sottolineato che si punterà e proverà ad approfondire sempre di più l’amicizia: !E’ esattamente quello che io e Maria Chiara ci siamo detti dopo aver letto gli episodi.

Volevamo soffermarci proprio sulla loro amicizia, sulla scioltezza che ne deriva tra due persone”.

Un’amicizia che però verrà messa in discussione per qualcosa di più da sguardi, parole anche terzi incomodi come da una parte Valentina Anceschi, la figlia del Capitano interpretato da Flavio Insinna, tornato sul set di Don Matteo. La ragazza potrebbe far battere il cuore di Marco. Mentre per Anna sempre l’ombra di Sergio. Al centro l’amicizia tra uomo e donna ma anche altro.

Quante puntate sono per l’ultima stagione di Terence Hill

Don Matteo 13 è l’ultima stagione per Terence Hill nei panni del sacerdote investigativo più famoso in Italia. Lascerà la sua tonaca a don Massimo, intrepretato a sorpresa da Raoul Bova. Un cambio d’abito e di personaggio che suona più come una sfida.

L’ultima stagione con Terence Hill è strutturata in 10 episodi per 10 prime serate con il finale previsto il 2 aprile e una settimana di buco per le semifinali dell’Eurovision.

Ecco il calendario completo e dove seguire le puntate

31 marzo 13×01 su Rai 1 e Rai Play

7 aprile 13×02 su Rai 1 e Rai Play

14aprile 13×03 su Rai 1 e Rai Play

21 aprile 13×04 su Rai 1 e Rai Play

28 aprile 13×05 su Rai 1 e Rai Play

5 maggio 13×06 su Rai 1 e Rai Play

19 maggio 13×07 su Rai 1 e Rai Play

26 maggio 13×08 su Rai 1 e Rai Play

martedì 31 maggio 13×09 su Rai 1 e Rai Play

2 Giugno 13×10 su Rai 1 e Rai Play

