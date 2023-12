Ballando con le Stelle, la finale: classifica, coppie rimaste e ballerino per una notte

Ballando con le Stelle, la finale arriva in prima serata sabato 23 dicembre: si conclude così un'altra stagione del programma di Rai 1.

Ballando con le Stelle, la finale: sabato 23 dicembre va in onda l’ultima puntata del programma di ballo di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Ecco quali sono le coppie rimaste in gara.

Ballando con le Stelle, la finale: classifica e coppie rimaste

“Ballando con le stelle” si appresta a concludere la stagione sabato 23 dicembre, in prima serata, su Rai1 e Rai Italia. Il dance show più amato dal pubblico televisivo italiano, condotto da Milly Carlucci, affiancata come sempre da Paolo Belli, giunge quest’anno alla sua diciottesima edizione. Le puntate possono essere recuperate e seguite anche in streaming su RaiPlay.

Sabato 22 dicembre va in scena la finale del programma di ballo. Le coppie in gara sono: Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina; Simona Ventura e Samuel Peron; Giovanni Terzi e Giada Lini; Lorenzo Tano e Lucrezia Lando; Sara Croce e Luca Favilla; Rosanna Lambertucci e Simona Casula (che partiranno da meno 20); Wanda Nara e Pasquale La Rocca. Ecco, invece, la classifica stilata dopo la semifinale:

Wanda Nara e Pasquale La Rocca: 85 punti

Simona Ventura e Samuel Peron: 76 punti

Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina: 54 punti

Sara Croce e Luca Favilla: 50 punti

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando: 45 punti

Giovanni Terzi e Giada Lini: 18 punti

Chi è il ballerino per una notte e l’ospite

L’ospite speciale dell’ultima puntata è Alberto Angela che il 25 dicembre, sempre su Rai 1, in prima serata condurrà una serata speciale su Parigi. Dunque, si prospetta una puntata davvero scoppiettante.