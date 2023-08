Barbie, arriva la serie su Netflix dopo il grande successo al cinema

Barbie, in arrivo la serie in streaming su Netflix. Dopo l’enorme successo cinematografico, la bambola della Mattel è pronta a farsi strada anche sul piccolo schermo. L’annuncio del colosso dello streaming conferma l’arrivo di una nuova serie animata.

Barbie, nuova serie in arrivo su Netflix: cosa sappiamo?

Il grande successo cinematografico del film di Barbie ha portato molta attenzione sulla celebre bambola della Mattel. Con oltre un miliardo di incassi in tutto il mondo, l’opera Greta Gerwig è ormai tra i film più vincenti di sempre al botteghino. Quale periodo migliore, quindi per annunciare una nuova serie su Netflix? Il colosso dello streaming, sfruttando la scia del successo del film, ha confermato l’arrivo di una Barbie in versione animata in A Touch of Magic, che sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 14 settembre. Non si tratta di un prodotto collegato al film, ma di una serie che sarà invece più in linea con i tanti contenuti animati che han visto Barbie protagonista prima del suo esordio sul grande schermo. In Italia Barbie: A Touch of Magic sarà inoltre trasmessa in chiaro durante l’autunno su Cartoonito e Boing.

Le dichiarazioni della Mattel: “Barbie è un fenomeno culturale”

Il vicepresidente della Mattel Television Alex Godfrey ha presentato così il suo nuovo prodotto: “Più che mai, Barbie è un fenomeno culturale, che mostra il messaggio globale del marchio, secondo il quale chiunque può essere qualsiasi cosa, attraverso contenuti che fanno costantemente appello alla creatività e alla meraviglia del nostro pubblico mondiale. I nostri contenuti animati su Netflix sono sempre stati un punto focale per il rinvigorimento del marchio Barbie e A Touch of Magic promette di portare ancora una volta in primo piano lo stesso livello di fantasia che i fan hanno apprezzato nelle serie e negli speciali precedenti, offrendo nuove avventure incentrate sul divertimento, sull’amicizia e su tutto ciò che riguarda Barbie”.