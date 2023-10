Oroscopo Paolo Fox Novembre 2023, previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta nelle prossime settimane? Ecco l'oroscopo di Paolo Fox per Novembre 2023. Tutte le previsioni, segno per segno.

Ecco le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox per Novembre 2023. Cosa ci riservano le stelle in queste settimane d’autunno? Diamo uno sguardo al futuro con la lettura delle stelle segno per segno dell’amato astrologo televisivo.

Oroscopo Paolo Fox Novembre 2023, le previsioni segno per segno

Gli appassionati di astrologia guardano avanti, verso l’ultimo mese d’autunno, osservando gli astri in cerca di lumi sul futuro nelle prossime settimane. Ecco le previsioni dell’Oroscopo per il mese di Novembre 2023 secondo l’amato astrologo della tv Paolo Fox. Cosa ci aspetta il mese prossimo secondo il suo ultimo libro? Scopriamo insieme tutte le previsioni, segno per segno.

Ariete, le previsioni di Paolo Fox per Novembre 2023

Novità in amore per i nati nell’Ariete. Ci sono grossi cambiamenti in arrivo, una ventata di ignoto che potrebbe crearvi un senso di confusione e paura. Stop agli allarmismi e al panico, è solo un sintomo di un’evoluzione che sta avendo luogo da tempo. Sul lavoro mettete al bando le distrazioni: si apre un periodo delicato, dovrete esserci al 100%.

Toro, le previsioni di Paolo Fox per Novembre 2023

Tanti borbottii in casa dei nati nel Toro. Pensavate di avere tutto sotto controllo, ma alcuni recenti imprevisti vi hanno rovinato la festa. Non potete pretendere che le cose vadano sempre per il verso giusto, né di avere sempre l’ultima parola. Fate un respiro profondo e prendete le cose come vengono, almeno per un po’.

Gemelli, le previsioni di Paolo Fox per Novembre 2023

Fulmini, saette e una nube di spossatezza per i nati nei Gemelli. Siete consumati da acidità e gelosia, vedete nemici e inganni ovunque. Troppe scorie dentro di voi, sia dal punto di vista mentale che fisico, rischiate di sputar fuori veleno che non vi appartiene. Avete bisogno di prendervi del tempo da soli per ritrovare un po’ di lucidità.

Cancro, le previsioni di Paolo Fox per Novembre 2023

I nati nel Cancro dovranno rinunciare al loro guscio. In amore siete chiusi, terrorizzati di sbagliare e di essere feriti, persino troppo difensivi. Non farete passi avanti senza mostrare un po’ di vulnerabilità, senza condividere chi siete veramente. Con la giusta dose di coraggio e flessibilità potreste trovare qualcosa di davvero speciale.

Leone, le previsioni di Paolo Fox per Novembre 2023

Tempo di tagliare qualche ramo secco per i nati nel Leone. Non sempre vale la pena di preservare un rapporto, soprattutto se si rivela dannoso per il vostro equilibrio e la vostra autostima. Troppo nervosismo, troppe frecciate sottovoce e finti sorrisi. A volte è meglio passare oltre senza guardarsi indietro, sta a voi capire di cosa avete davvero bisogno.

Vergine, le previsioni di Paolo Fox per Novembre 2023

Troppa frenesia ed ansia per i nati nella Vergine. Se in amore basta un nonnulla per infuocare gelosia ed incertezza, sul lavoro non avete neanche il tempo di pensare. Da un lato avete troppe responsabilità sulle vostre spalle, dall’altro tendete a rimuginare troppo su ogni cosa, alimentando i vostri dubbi e triplicando il vostro carico di lavoro. Affrontate Novembre con più leggerezza.

Bilancia, le previsioni di Paolo Fox per Novembre 2023

Conferme intriganti per i nati nella Bilancia. Potete tirare un respiro di sollievo sia per quanto riguarda l’amore che l’ufficio. Le vostre sensazioni si sono rivelate molto precise, andate nella direzione giusta a patto di non perdere il controllo proprio adesso. Non fatevi prendere dal panico, proseguite con sicurezza e le cose andranno come devono andare.

Scorpione, le previsioni di Paolo Fox per Novembre 2023

I nati nello Scorpione dovranno smetterla di darsi la zappa sui piedi da soli. Avvolti da un eccessivo pessimismo, tendete a sottovalutarvi e a rinunciare prima di aver effettivamente provato. Le vostre insicurezze si alimentano con le profezie auto-avveranti che continuate a ripetervi. Provate a fare il primo passo, anche piccolo, verso qualcosa che desiderate.

Sagittario, le previsioni di Paolo Fox per Novembre 2023

C’è qualcosa che non va per i nati nel Sagittario. Gli affari di cuore vi preoccupano, avete la sensazione che vi manchi un dettaglio importante per capire esattamente la situazione. Che lo vogliate o no, è il momento di agire. Prendete una decisione, mettetevi in moto per ottenere qualche risultato. Orecchie aperte verso consigli e seconde opinioni, non limitatevi a caricare a testa bassa.

Capricorno, le previsioni di Paolo Fox per Novembre 2023

L’inerzia è la principale nemica per i nati nel Capricorno. Vi rifugiate nella noia e nella routine, troppo timorosi di perdere quel che avete per provare qualcosa di nuovo. Non accontentatevi della mediocrità, dedicate le vostre energie a qualcosa o qualcuno che illumini davvero la vostra vita. A volte basta un passo, una singola mossa per ribaltare la situazione.

Acquario, le previsioni di Paolo Fox per Novembre 2023

Grandi soddisfazioni in arrivo per i nati nell’Acquario. Il vostro duro lavoro porta frutti, finalmente avrete di che vantarvi con chi dubitava di voi. Non fermatevi adesso, è il momento di premere l’acceleratore e incassare il più possibile, di creare qualcosa di concreto che possa durare un bel po’.

Pesci, le previsioni di Paolo Fox per Novembre 2023

L’apatia congela i nati nei Pesci. Avete pochi stimoli, poca voglia di mettervi all’opera sia in amore che in ufficio. Sentite il bisogno di una scossa, di qualcosa di nuovo che riaccenda il vostro fuoco interiore. Occhio però, non limitatevi a buttar via la vecchia vita. A volte quel che serve è solo riscoprire come è nata la scintilla che vi ha portati dove siete ora.