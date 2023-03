Domenica In, perché Orietta Berti non partecipa allo speciale per Paolo Limiti?

Speciale Paolo Limiti a Domenica In, perché Orietta Berti non partecipa? La celebre cantante ha rifiutato l’invito in studio e non sarà presente per la puntata del varietà dedicata al conduttore scomparso nel 2017. Cosa è successo?

La puntata del 26 marzo di Domenica In sarà dedicata alla vita e alla carriera di Paolo Limiti, celebre conduttore italiano scomparso nel 2017 a causa di un tumore al cervello. Tanti gli ospiti in studio che, nel corso della loro vita, sono stati vicini al presentatore: dall’ex moglie Justine Mattera, passando per Tiziana Rivale, Iva Zanicchi e l’amico e collaboratore Carlo Cinque. A fare notizia, tuttavia, è una grande assenza in questa puntata speciale. Non ci sarà, infatti Orietta Berti, grande amica dell’autore tv e paroliere, che è stata costretta a rifiutare l’invito di Mara Venier. Che cosa è successo esattamente?

L’interferenza di Pier Silvio Berlusconi, ha già impegni con Mediaset

Secondo alcune indiscrezioni fatte circolare da TvBlog Orietta non si sarebbe assentata per motivi personali, quanto contrattuali. La cantante, infatti, non avrebbe ricevuto il “via libera” dagli alti vertici Mediaset per partecipare a Domenica In. Lo stesso Pier Silvio Berlusconi pare non abbia firmato la liberatoria che avrebbe consentito l’ospitata di Orietta nel salotto di Mara Venier. Orietta è infatti già impegnata con i canali Mediaset, sia come opinionista al Grande Fratello Vip 7 che per un futuro show in prima serata ancora da definire. La scelta di non lasciar partecipare la cantante ha comunque lasciato perplessi i giornalisti di TvBlog: “Lascia un po’ basiti questa decisione dell’AD di Mediaset di non concedere il permesso ad una delle più grande amiche di Paolo Limiti per andare a Domenica in per ricordarlo, quando oltretutto su Canale 5 a quell’ora non ci sono produzioni d’intrattenimento originali. Peccato”.