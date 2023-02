Orietta Berti, cosa ha detto su Antonella Fiordelisi: “Arrogante e falsa”

Cosa ha detto Orietta Berti su Antonella Fiordelisi? La cantante ha criticato duramente la gieffina dopo il melodramma con Edoardo Donnamaria: “Arrogante, falsa e finta attrice”.

Cosa ha detto Orietta Berti su Antonella Fiordelisi: “Lei esagera, non è successo nulla”

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 7 la celebre cantante Orietta Berti si è scagliata contro Antonella Fiordelisi. L’opinionista ha criticato aspramente l’atteggiamento della gieffina, in lacrime a causa del flirt tra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia. Orietta ha più volte pizzicato Antonella nel corso della puntata per le sue lacrime e per la sua reazione, chiamandola “finta attrice” e minimizzando la famigerata “palpata” di Edoardo: “L’amore non è bello se non è litigarello? No vabbè ma questi qui esagerano. Questo rapporto si sgonfia come un palloncino. Ma tutto questo per uno che ha fatto una toccatina? Lei esagera, mica è successo chissà cosa dai”.

Lo sfogo della cantante: “Arrogante e falsa, smetti di fare sceneggiate”

La cantante ha commentato l’accaduto in maniera molto diretta, lasciandosi andare ad uno sfogo che si è guadagnato l’applauso del pubblico. “Io lo sai che non dormo mai la notte e guardo sempre la diretta del Grande Fratello Vip.” -ha spiegato Orietta ad Alfonso Signorini– “Non solo la diretta. Mio figlio me lo registra così la notte io mi guardo tutto. Con la Murgia Edoardo si è sempre abbracciato davanti a lei e davanti a tutti. Zitti voi che urlate e non seguite bene il Grande Fratello”.

Orietta si è poi rivolta direttamente ad Antonella, bacchettandola: “Tutta questa roba della gelosia è tutto oro colato che ti è arrivato addosso e tu fai la sceneggiata. Perché finalmente grazie a questo potrai vincere su Oriana e Nikita. Questo è oro che ti fa avere il tuo Edoardo. Finalmente il bell’addormentato si è svegliato. Sono contentissima per lui e per lei, perché non era l’uomo adatto a lei. Antonella smettila di fare sceneggiate, di sceneggiate ne ho viste nella vita in 57 anni che sono qua. Fai la donna normale e fai te stessa. Ti ha dato dell’oro colato. Se dovessi salvare una persona salverei te che sei un’arrogante vera, invece Nikita è troppo sdolcinata per me. Antonella non soffre davvero, lasciamole perdere quelle lacrime“.