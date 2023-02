Napoli, accoltella un agente e il collega gli spara: muore in ospedale

Un’altra giornata si apre con un fatto di cronaca, stavolta a Napoli dove un uomo accoltella un agente e viene poi sparato da un collega, che lo ferisce. Una volta giunto in ospedale, l’uomo non è riuscito a salvarsi.

La situazione risulta molto particolare.

Accoltella agente e poi viene ferito: succede a Napoli

In data 14 Febbraio 2023 – giornata di San Valentino – la città di Napoli si tinge di rosso, ma non per l’amore, bensì per il decesso di un uomo. Tutto sembra essere stato scaturito da una discussione in famiglia, conclusasi nel modo peggiore. Un uomo, infatti, ha ferito la madre e il compagno di quest’ultima si è recato al commissariato di polizia per segnalare quanto successo. Allora il figlio della vittima ha raggiunto il compagno della mamma e ha provato a impedirgli di rivelare tutto, cercando di infliggergli una coltellata in gola.

A quel punto è intervenuto un agente che non è riuscito a disarmarlo e ha riportato una ferita alla gamba. Dopodiché l’uomo ha cercato di colpire di nuovo con una coltellata, mirando di nuovo alla gola. In questa occasione è stato prontamente fermato da un altro poliziotto che gli ha sparato puntando alle gambe e impededogli di agire.

Dopo il colpo inflitto, l’aggressore è stato immediatamente trasportato presso l’ospedale Vecchio Pellegrini, ma non c’è stato verso. L’uomo ha dunque perso la vita. Nello stesso istituto sono stati medicati sia il compagno della madre (ovvero il patrigno), che l’agente precedentemente ferito. I due non sembrano aver riportato lesioni gravi, come anche la madre.

Diversi feriti e un morto, lo stesso uomo che ha alimentato – in maniera eccessiva – la lite familiare, per fortuna limitata dalle forze dell’ordine del commissariato Vicaria, a Napoli. Sventata la tragedia familiare, si registra purtroppo il decesso dell’aggressore, dopo il colpo di pistola inflitto dall’agente per salvare il suo collega.