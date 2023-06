Calcio, quali sono le squadre con più tifosi al mondo? Non mancano le italiane

Il calcio è senza dubbio lo sport più seguito in Italia e si contende il “primato” nel mondo con il Baseball – seguitissimo in America – e altre discipline sportive. Ma quali sono le squadre con più tifosi al mondo? Almeno una volta ogni tifoso si sarà fatto questa domanda.

Classifica squadre con più tifosi al mondo: le prime 15

Se in Italia la Juventus sembra non avere rivali, così non è per tutto il mondo. Non si tratta di numeri esatti, dato che non c’è mai stato un vero e proprio censimento. I numeri a disposizione giungono tutti dai social network, dai diritti televisivi, dai merchandising e da diversi fattori.

Raccogliendo le varie statistiche si è dunque potuto fare (grazie al portale Zeelo) un’analisi approssimativa. A livello numerico le compagini inglesi dominano su tutti i fronti. Compaiono però anche quattro club italiani che si sono ritagliati uno spazio in questa speciale lista.

Di seguito la classifica delle prime 15 stilata da Transfermarkt:

Manchester United: 650 milioni al mondo Barcellona: 450 milioni al mondo Real Madrid: 350 milioni al mondo Chelsea: 145 milioni al mondo Arsenal: 125 milioni al mondo Manchester City: 110 milioni al mondo Liverpool: 100 milioni al mondo Milan: 95 milioni al mondo Inter: 55 milioni al mondo Bayern Monaco: 45 milioni al mondo Paris Saint-Germain: 35 milioni al mondo Tottenham: 35 milioni al mondo Juventus: 27 milioni al mondo Borussia Dortmund: 22 milioni al mondo Roma: 22 milioni al mondo

La particolare classifica mostra dati ben precisi: il podio è condotto dai Reds, poi seguiti dalle due squadre spagnole. Il distacco è però netto, come quello tra la terza e la quarta.

Su 15 squadre ben 6 sono inglesi, 4 italiane, 2 spagnole, 2 tedesche e una francese. Il territorio italiano vanta dunque Milan, Inter, Juventus e Roma (fanalino di coda), con numeri comunque molto alti ma lontanissimi dalle vette.

