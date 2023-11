Domenica In, perché non va in onda oggi? Problemi di salute per Mara Venier

Perché Domenica In non va in onda oggi? Cosa è successo a Mara Venier? Come cambia il palinsesto Rai questo pomeriggio?

Perché Domenica In non va in onda oggi? Salta l’appuntamento settimanale con l’amato talk show: che cosa è successo esattamente? Cosa andrà in onda al suo posto? Come sta la conduttrice Mara Venier?

Perché Domenica In non va in onda oggi: le condizioni di salute di Mara Venier

Weekend amaro per i fan di Domenica In: l’amato talk show non andrà in onda oggi 12 novembre. L’appuntamento settimanale con il salotto di Mara Venier salta proprio a causa delle condizioni di salute della conduttrice. Zia Mara è infatti alle prese con il Covid-19, costretta a letto da forti sintomi influenzali. I primi indizi al riguardo erano sbucati già ieri sul profilo Instagram della conduttrice. Nei commenti sotto a un post dedicato Noi e…, programma di beneficenza presentato da Mara Venier e Loretta Goggi, il manager Piero Pazzi commenta: “Mi sei mancata ieri sera”. La presentatrice replica amara: “Io a letto con l’influenza…”.

La puntata di oggi avrebbe dedicato come al solito un blocco ai concorrenti di Ballando con le stelle, con un’intervista all’incorreggibile Teo Mammuccari. Ci sarebbe stato spazio anche per cinema e tv con Alessandro Gassman, Damiano Gavino, Nicolas Muapas e Greta Scarano. Infine sarebbero tornati in studio Don Antonio Mazzi e i cantanti Mario Biondi e Nino D’Angelo. Ci sarà spazio per loro la prossima settimana?

Cosa verrà trasmesso al suo posto? Come cambia il palinsesto Rai

La Rai è corsa ai ripari e ha subito riempito questo buco pomeridiano con un piccolo premio di consolazione per i fan di Domenica In. Al posto della solita puntata andrà infatti in onda Il Meglio di, un collage delle migliori interviste ed ospitate nello storico salotto di Mara Venier. Si dovrebbe tornare alla normale programmazione entro la prossima settimana, una volta che la conduttrice si sarà ripresa del tutto.