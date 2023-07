Diletta Leotta e Elisabetta Canalis nel podcast: la showgirl parla della sua bambina e spunta il motivo del divorzio con Brian

Diletta Leotta e Elisabetta Canalis hanno discusso insieme del tema della gravidanza e maternità nel podcast della conduttrice di Dazn. Inoltre, è spuntato uno dei possibili motivi del divorzio della showgirl dal chirurgo Brian Perri.

Diletta Leotta e Elisabetta Canalis nel podcast: la showgirl parla della sua bambina

Diletta Leotta ha lanciato il suo nuovo podcast “Mamma Dilettante” e la sua prima ospite è stata Alessia Marcuzzi. Poi, è stata la volta di Ilaria D”Amico. Il nuovo format si può seguire anche su Youtube. Si tratta di un talk in cui chiacchiera con amici famosi già genitori (da Michelle Hunziker alla calciatrice Alice Pignagnoli), chiedendo consigli e suggerimenti sulla maternità. “Il podcast serve proprio per esorcizzare le paure. Vedere cosa è successo alle altre donne è terapeutico, ti fa sentire meno sola, puoi condividere qualsiasi ansia e capire che tutte ci sono passate e le hanno superate”. Poi, sono stati accolti come ospiti del podcast della conduttrice sono stati Claudio Marchisio e sua moglie Roberta Sinopoli che ovviamente hanno affrontato i temi della maternità e della genitorialità.

Infine, ecco Elisabetta Canalis che ha confessato alla Leotta il periodo non proprio bello della sua gravidanza. “Non mi è piaciuta, se devo dire la verità – dice sulla maternità -. Quando la sentivo nella pancia ero spaventatissima, sembrava un alieno” ha continuato. “L’unica cosa bella era sapere che mia figlia stava bene perché quella era la cosa più importante”. “Ero terrorizzata, sentivo di tutti questi bambini che cadono. Ho iniziato a godermela dai sei mesi in su perché a quell’età i bambini iniziano a interagire di più. L’età più bella? Dai tre anni in su: i bambini dovrebbero nascere già di tre anni” ironizza.

Spunta il motivo del divorzio con Brian

Intanto è venuto fuori il possibile motivo del divorzio tra la Canalis e il chirurgo Brian Perri. Ufficialmente nei documenti firmati, la coppia ha dichiarato che la separazione arriva a seguito di “differenze inconciliabili e non più sanabili” che hanno portato a “un drastico allontanamento”. Tuttavia sembra che il chirurgo non volesse che la propria moglie tornasse a casa dalla palestra con lividi rimediati durante il duro allenamento di kickboxing.