Diletta Leotta e Ilaria D’Amico, confessioni piccanti nel podcast sul sesso in gravidanza: “Certo, ma stiamo scherzando”

Diletta Leotta e Ilaria D’Amico, confessioni piccanti nel podcast

Diletta Leotta ha lanciato il suo nuovo podcast “Mamma Dilettante” e la sua prima ospite è stata Alessia Marcuzzi. Il nuovo format si può seguire anche su Youtube. Si tratta di un talk in cui chiacchiera con amici famosi già genitori (da Michelle Hunziker alla calciatrice Alice Pignagnoli), chiedendo consigli e suggerimenti sulla maternità. “Il podcast serve proprio per esorcizzare le paure. Vedere cosa è successo alle altre donne è terapeutico, ti fa sentire meno sola, puoi condividere qualsiasi ansia e capire che tutte ci sono passate e le hanno superate”. La sua seconda ospite, nell’ultima puntata, è stata la conduttrice e giornalista Ilaria D’Amico. Anche in questo caso, ci sono state confessioni con botta e risposta imbarazzanti e piccanti riguardo il sesso.

Sul sesso in gravidanza: “Certo, ma stiamo scherzando”

Dai bigliettini rosa che mostrano domande scomode è uscita proprio una hot in particolare: “Sesso in gravidanza, sì o no”. “Certo! Ma stiamo scherzando?”, la risposta immediata della giornalista che poi ha aggiunto: “Anche quello rispetta il tuo corpo, le tue sensazioni”. E poi: “Aiuta anche a partorire, non c’è niente che faccia dire ‘no’. Per me è un grandissimo sì, però assecondando quello che sente la mamma”.