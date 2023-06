Virginia, sparatoria durante la cerimonia del diploma: ancora morti

In Virginia si registra una sparatoria, avvenuta durante la cerimonia del diploma. Ancora vittime, tra morti e feriti.

Da vere e proprie aggressioni a casi che sembrano isolati. L’America è a tutti gli effetti coinvolta negli episodi riguardanti le armi da fuoco. In Virginia si registra una sparatoria, avvenuta durante la cerimonia del diploma.

Ancora morti e feriti.

Sparatoria in Virginia, durante la cerimonia del diploma

L’ennesima caso di cronaca legato alle armi che tocca, tanto per cambiare, gli Stati Uniti d’America. Questa volta è accaduto in Virginia, durante la cerimonia del diploma. L’esatto luogo è la Huguenot High School, all’interno del campus della Virginia Commonwealth University.

Nonostante si trattasse di un evento piacevole e non legato a tematiche spinose, anche in questa occasione non è mancata una sparatoria, che ha avuto inizio verso la conclusione della cerimonia di Richmond. L’autore sembra un ragazzo di 19 anni che ha ferito diverse persone, uccidendo un 18enne e un 36enne, entrambi di sua conoscenza. Sembra che il primo fosse il vero obiettivo del responsabile, che lo ha portato ad aprire il fuoco togliendo la vita a due persone e colpendone almeno cinque, ferendole. Una di essere presenta condizioni gravi.

Una volta compiuto il gesto, il killer ha lasciato il luogo ed è fuggito, seppur ripreso dagli agenti che lo hanno catturato e arrestato, con la pena di omicidio. Ben quattro le pistole recuperate sulla scena del crimine. A parlare dell’accaduto è stato Rick Edwards, capo della polizia di Richmond:

“È semplicemente tragico che qualcuno abbia deciso di portare una pistola in questa situazione e abbia deciso di incutere terrore sulla nostra comunità”.

Un gesto inqualificabile e imperdonabile, rivolto unicamente ad una persona.

Per gli USA si tratta della 279esima sparatoria dall’inizio quest’anno, come riportato dalla Gun Violence Archive. Occorre un’immediata (e concreta) presa di posizione, per cercare di rimediare a questa tragica piaga, sempre più comune.

