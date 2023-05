Diletta Leotta lancia il suo podcast “Mamma Dilettante” e annuncia che sta pensando al matrimonio con Karius

Diletta Leotta lancerà nelle prossime settimane il suo nuovo podcast mentre la sua gravidanza procede. La conduttrice ha rivelato che sta pensando al matrimonio con il suo compagno Loris Karius.

Diletta Leotta lancia il suo podcast “Mamma Dilettante”

Diletta Leotta si è raccontata in una lunga intervista al Corriere della Sera. La conduttrice di Dazn lascerà i campi sia perché la Serie A volge al termine sia perché la sua gravidanza avanza. Tuttavia, la bionda conduttrice non si ferma e lancia così il suo nuovo podcast dal titolo “Mamma Dilettante” che arriva dal 19 giugno e sarà possibile seguire anche su Youtube. Si tratta di un talk in cui chiacchiera con amici famosi già genitori (da Michelle Hunziker alla calciatrice Alice Pignagnoli), chiedendo consigli e suggerimenti sulla maternità. “Il podcast serve proprio per esorcizzare le paure. Vedere cosa è successo alle altre donne è terapeutico, ti fa sentire meno sola, puoi condividere qualsiasi ansia e capire che tutte ci sono passate e le hanno superate”.

La conduttrice annuncia che sta pensando al matrimonio con Karius

La Leotta racconta che con Karius è stato un vero e proprio colpo di fulmine: “Ero a Parigi con le mie amiche per un weekend di tutte donne, eravamo a cena in posto tra l’altro pieno di ragazze stupende, bellissime, solo modelle, perché c’era la Fashion Week. A un certo punto entra Loris e io dico alle mie amiche: ragazze, è entrato l’uomo della mia vita. No vabbè, colpo di fulmine totale. A un certo punto se ne va, ma si riaffaccia alla porta, mi sorride e mi fa ciao. Siamo stati lì fino alle 4 del mattino a parlare, mi è piaciuto subito”.

Sulla scoperta della gravidanza: “L’ho scoperto il 24 dicembre, è stato un bel regalo di Natale, totalmente inaspettato e inatteso. Ho capito che qualcosa non andava perché ero a Catania a un pranzo con le amiche. Io amo la birretta a pranzo, ma sentivo un sapore stranissimo, c’era qualcosa che non andava. Ho fatto il test ed è risultato positivo; ho vissuto un milione di emozioni diverse”. Tra cui, anche un po’ di paura. “Io e Loris stavamo insieme da pochissimo tempo, ma mi sono detta: non è che se stai insieme da 10 anni, fai un percorso preciso, ti sposi, hai figli, poi è sicuro che rimarrai insieme per sempre. Non c’è una regola. Ho provato paura, ma anche gioia totale con Loris, amore all’ennesima potenza, l’entusiasmo alle stelle”.

Infine, non nasconde che pensa al matrimonio con il portiere Karius: “Al matrimonio ci penso. Ma deve chiedermelo lui. In questo sono tradizionalista“. Mentre sul nome della bambina: “Ci eravamo trovati su Ofelia, che è il nome di mia mamma. Raro, importante, un bel nome, shakespeariano. Ma mia mamma non ha voluto, mi ha detto che per una figlia è una disgrazia, che lei ci ha sofferto tutta la vita. Peccato, ce l’avevo già tatuato sul polso”.