Chi è Gal Gadot, attrice di Heart of Stone: film, carriera, marito

Gal Gadot, nome completo Gal Gadot Varsano, è un’attrice e modella israeliana che ha recitato anche in Heart of Stone. Scopriamo qualcosa in più su di lei. Heart of Stone, dove ricopre il ruolo di Rachel Stone, è uno dei film più visti su Netflix.

Chi è Gal Gadot

Gal Gadot, all’anagrafe Gal Gadot Varsano, è nata il 30 aprile 1985 e ad oggi ha 38 anni. Nota principalmente per il ruolo di Wonder Woman nel DC Extended Universe e di Gisele Yashar nella saga di Fast & Furious, è anche una ex modella vincitrice del titolo di Miss Israele 2004. Dopo la vittoria a questo concorso di bellezza, ha rappresentato il suo paese a Miss Universo nello stesso anno.

Heart of Stone

In Heart of Stone, che sta avendo grande successo, l’attrice interpreta Rachel Stone, l’unica agente operativa che si frappone tra la sua organizzazione globale per la pace e la scomparsa del suo bene più prezioso e pericoloso, chiamato in codice il Cuore. Il cast è composto anche da Jamie Dornan, Alia Bhatt, Sophie Okonedo, Matthias Schweighöfer, Jing Lusi, Paul Ready.

Marito di Gal Gadot

L’attrice israeliana ha sposato nel 2008 l’imprenditore connazionale Yaron Versano. Dalla loro unione nascono tre figli: Alma (2011), Maya (2017) e Daniella (2021).

