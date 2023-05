Tutta, l’ultimo singolo di Daniele Silvestri: testo e video

Il mese di Maggio è iniziato da poco ma, finalmente, sta regalando nuove creazioni in campo musicale. Ad unirsi alle ultime uscite c’è anche Daniele Silvestri con il suo singolo Tutta, che fa parte del suo ultimo disco.

L’album si intitolerà Disco X.

Tutta, il testo dell’ultimo singolo di Daniele Silvestri

Una delle voci più belle – e delle penne più apprezzate – torna finalmente a raccontarsi, con il nuovo singolo Tutta. Ecco allora che anche Daniele Silvestri ritorna a farsi ascoltare, raccontandosi con il suo ultimo pezzo che anticiperà il decimo album.

Il pezzo si dimostra pieno di metafore ed immagini, con la sperimentazione di tanti elementi musicali. La canzone dovrebbe, a tutti gli effetti, anticipare il disco.

Di seguito il testo del brano:

Io non riesco mai a guardarti

dirti quello che vorrei

mentre annego nei tuoi occhi

non ho più pensieri miei

così un giorno nel tuo bagno

e con il tuo rossetto blu

te l’ho scritto sullo specchio

quello che per me sei tu

Tutta la luce che non cade su di te

è uno spreco d’ombre

ecco che cos’è

e tutto il suolo che il piede tuo non tocca

è distesa arida è tutta terra sciocca

tutta

tutta

Tutta l’aria che non sfiora la tua testa

è fiato perso, è vento di tempesta

tutta l’acqua che non ti può baciare

è pozza immobile che non sa sognare il mare

tutta

tutta

tutta

Tutto il buio dove immagino il tuo viso

è il mio bianco carcere, il mio nero paradiso

Tutto il buio dove immagino il tuo viso

è il mio bianco carcere, il mio nero paradiso

Tutta la luce che non cade su di te

è uno spreco d’ombre

ecco che cos’è

e tutto il suolo che il piede tuo non tocca

è distesa arida è tutta terra sciocca

tutta

tutta

tutta

tutta

tutta

tutta

Il video della canzone