PS5, nuovo aggiornamento disponibile da oggi, mercoledì 8 marzo 2023. Ma di cosa si tratta e quali sono le novità più importanti?

Novità per la PS5: da oggi, mercoledì 8 marzo, è disponibile un nuovo aggiornamento. Nello specifico, Sony ha lanciato questa stamattina un nuovo update per PS5, che introduce alcune funzionalità lungamente attese dalla community di coloro che amano giocare ai videogiochi con PlayStation. L’aggiornamento prevede, ad esempio, l’integrazione completa con Discord, il sistema di messaggistica cross-platform.

Quanto pesa

Il nuovo aggiornamento della PS5 alla versione 23.01-07.00 ha un peso stimato in 1.142GB. Le novità principali includono non soltanto la possibilità di usare la chat vocale di Discord con chiunque la usi su qualunque piattaforma, ma anche alcune novità per il VRR. Tra le nuove possibilità attese a partire da questo nuovo update, c’è quella di trasferire dati tra diverse PS5 così come è possibile unirsi alle chat vocali su Discord da PS5.

Di certo questo nuovo supporto a Discord potrebbe cambiare l’esperienza di molti giocatori e amanti dei videogiochi, che più facilmente si potranno mettere in collegamento con i propri amici e cercare di godersi maggiormente alcuni momenti di relax rispetto a prima.