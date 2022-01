Chi è Francesca Cavallin, versatile attrice di fiction: malattia, ex marito, figli

Chi è Francesca Cavallin, amata attrice televisiva: tutto sulla vita, carriera, malattia, ex marito e figli dell'interprete vicentina.

Chi è Francesca Cavallin? Nel corso della sua carriera, l’attrice vicentina classe 1976 ha ricoperto i ruoli più diversi nella fiction italiana, dimostrandosi un’interprete incredibilmente versatile. Scopriamo qualcosa di più su di lei: dalla dura lotta con la sua malattia, al rapporto con il suo ex marito. Ha figli? Ha un fidanzato?

Chi è Francesca Cavallin, vita e carriera

Francesca Cavallin è nata a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, ed ha 45 anni.

Dopo un esordio come modella nel 1992 in alcune campagne pubblicitarie, frequenta l’accademia teatrale e si laurea in Lettere moderne all’Università degli studi di Padova pochi anni dopo, nel 2000. Nel 2003, l’incontro con Giuliana Gravina, zia dell’attrice e regista teatrale Vanessa Gravina, è un punto di svolta nella sua vita. È proprio Giuliana, infatti, a spingerla a intraprendere la strada della recitazione, convincendola a frequentare un corso al Centro Teatro Attivo di Milano.

Nel 2004 fa il suo debutto sul piccolo schermo, interpretando Irene Monteleone nella soap opera Vivere, ruolo che la rende famosa al grande pubblico e che ricopre fino al 2006. Quell’anno fa il suo esordio anche al cinema, nella commedia Vita Smeralda di Jerry Calà. Da allora si dimostra un’attrice televisiva poliedrica, interpretando i ruoli più disparati in molte fiction italiane di successo. Tra i suoi lavori più importanti ricordiamo Un medico in famiglia, Il generale Dalla Chiesa, Don Matteo e Di padre in figlia. Nel 2021, entra nel cast di Un professore, miniserie di Rai 1 che segue la storia di Dante Balestra, docente di filosofia anticonformista interpretato da Alessandro Gassman. Cavallin ha il ruolo di Cecilia, rappresentante dei genitori e madre di uno degli studenti di Dante, con il quale scatta la scintilla.

La lotta con la malattia: “L’amore mi ha salvata”

Nel corso della sua vita, Francesca Cavallin ha superato periodi molto difficili. L’attrice ha raccontato che, quando era ancora una ragazzina, ha sofferto di gravi disturbi alimentari. Le sue prime esperienze da modella, durante la sua adolescenza, furono fonte di grande stress e ansia. Da giovane soffrì prima di anoressia, poi di bulimia: “Provavo vergogna e senso di colpa. Quando ero anoressica la mia famiglia si era accorta, pesavo tutto quello che mangiavo, riuscivo a pesare anche solo con le mani.

Mia mamma era molto preoccupata, quindi ho iniziato a usare la bulimia come escamotage, facevo vedere che mangiavo, per poi liberarmi di tutto“.

Poco tempo dopo, un altro colpo. Il suo fidanzatino le confessa di essere omosessuale: “A 17 anni mi misi con un ragazzo. Mi lasciò di lì a poco, rivelandomi che forse era gay. Pensai fosse colpa mia. Dalla sua non definizione arrivarono i miei problemi col cibo, l’insicurezza sul fisico e una confusione tale dentro da volere solo risvegliare la parte più femmina di me.

La mia missione era diventata dimostrare sempre di più l’ascendente che potevo avere“.

Solo con il supporto dei suoi amici e familiari Francesca Cavallin è riuscita a mettersi alle spalle la malattia, uno dei periodi più bui della sua vita: “Sono stata aiutata molto dalla mia famiglia, e da un fidanzato dell’epoca, che era uno sportivo. Mi ha fatto scoprire il piacere di mangiare e della convivialità. Mi ha insegnato a essere rilassata col mio corpo. L’amore mi ha salvata“.

Vita privata: ex marito , figli, fidanzato

Francesca Cavallin ha avuto un’importante relazione con Stefano Remigi, figlio del cantante e personaggio televisivo Memo Remigi. La coppia si è conosciuta nel 1992 e si è sposata nel 2012. I due hanno avuto due figli: Leonardo, nato nel 2007 e Jacopo, nel 2015. Nel 2017, arriva la separazione a sorpresa. I motivi della rottura non sono mai stati divulgati. L’attrice ha dichiarato che è stata una decisione che ha avuto molta difficoltà ad accettare: “Due anni e mezzo fa il mio matrimonio è finito.

Se qualcuno me l’avesse detto solo tre anni fa gli avrei riso in faccia. Mi sembrava impossibile. Credevo molto in quel matrimonio”.

Per il momento, sembra che Francesca Cavallin sia ancora single. È molto felice nelle vesti di “mamma in carriera“. Lo si può dedurre dalle foto pubblicate sul suo profilo instagram, dove l’attrice alterna scatti lavorativi, insieme ai figli o al suo gattino, Gino Zelda.