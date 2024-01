Giappone, aereo in fiamme dopo un incidente: ci sono morti e feriti. VIDEO

Giappone, aereo prende fuoco dopo un terribile incidente in pista. La vicenda si è consumata all’aeroporto Haneda di Tokyo e purtroppo sono state registrate anche delle vittime con le immagini che hanno fatto il giro del web.

Giappone, aereo in fiamme dopo un incidente

Terribile incidente aereo in Giappone all’aeroporto Haneda di Tokyo. Secondo le informazioni che sono arrivate, c’è stato un contatto accidentale con un velivolo della Guardia costiera. “Non è chiaro se ci sia stata una collisione. Ma è certo che il nostro aereo è coinvolto”, ha detto un funzionario della Guardia costiera all’AFP. La collisione è avvenuta intorno alle 17:47 (le 9:47 in Italia), quando entrambi i velivoli erano in fase di rullaggio.

Ci sono morti e feriti

L’aereo di linea della Japan Airlines ha preso fuoco dopo il contatto con ‘altro veicolo in cui sono morte cinque persone. Sull’aereo di linea viaggiavano quasi 400 passeggeri, tutti evacuati in sicurezza assieme ai membri dell’equipaggio. La Japan Airlines (Jal) ha riferito che “il velivolo sulla pista dello scalo di Haneda è il l volo 516 con circa 400 passeggeri a bordo, proveniente dal New Chitose Airport, nella prefettura di Hokkaido. In fase di atterraggio si è verificata una collisione con un aereo della Guardia costiera presente sulla pista e tutti i passeggeri, assieme al personale di bordo – riporta ancora Jal – sono riusciti a mettersi in salvo. Non si conosce invece ancora la sorte delle cinque persone a bordo del volo della Guardia costiera“.

