Carmen Consoli a Napoli: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto. Prossime date e tappe del tour

Carmen Consoli a Napoli si esibisce in concerto in occasione di uno dei suoi tour in programma in questi mesi estivi.

Carmen Consoli a Napoli si esibisce nella serata di giovedì 8 giugno 2023. L’artista è in giro per l’Italia con il suo doppio tour che nei prossimi mesi la porterà in tante città italiane. Sono ancora disponibili i biglietti dell’evento campano.

Carmen Consoli a Napoli: scaletta delle canzoni

Carmen Consoli si esibisce in concerto a Napoli a Palazzo Reale nella serata di giovedì 8 giugno. Sui social così veniva lanciato il nuovo tour: “si ritorna a viaggiare in Italia con due tournée differenti che si intrecceranno e alterneranno: in trio con Massimo Roccaforte alle chitarre e Adriano Murania al violino e in duo, con la sua amica di sempre Marina Rei alla batteria”. Di seguito la scaletta delle canzoni che l’artista porta sul palco:

Bonsai #2

Parole di burro (Narciso)

Fiori d’arancio

Contessa Miseria

Una domenica al mare

Qualcosa di me che non ti aspetti

Mago Magone

L’ultimo bacio

Geisha

Il pendio dell’abbandono

Mio zio

Bottana de to mà

‘A finestra

Blunotte

Amore di plastica

Confusa e felice

In bianco e nero

Venere

I biglietti del concerto con le prossime date e tappe del tour

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone. Tuttavia, l’estate per la cantante è ancora lunga ed infatti il suo doppio tour continua nei prossimi mesi in altre città italiane.

16/06/2023 | Padova | Sherwood Fest ft. Marina Rei

01/07/2023 | Susa (TO) | Anfiteatro Romano

08/07/2023 | Riccione (RN) | P.le Roma

15/07/2023 | Siracusa (SR) | Teatro Greco “Terra ca nun senti”

19/07/2023 | Bologna (BO) | Sequoie Music Park

21/07/2023 | Fermo (AN) | Villa Vitali

27/07/2023 | Gradisca d’Isonzo (GO) | Parco del Castello

04/08/2023 | Bard (AO) | Forte di Bard

07/08/2023 | Tindari (ME) | Indiegeno Festival

12/08/2023 | Gualdo Tadino (PG) | Valsorda

18/08/2023 | Soverato (CZ) | Arena

23/08/2023 | Brescia | Onda d’Urto ft. Marina Rei

Tour con Elvis Costello

28 agosto 2023 – Roma – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (Cavea)

29 agosto 2023 – Palermo – Teatro di Verdura

31 agosto 2023 – Milano – Castello Sforzesco