Ginevra Lamborghini e George Ciupilan, flirt smentito: “È solo amicizia”

Flirt smentito tra Ginevra Lamborghini e George Ciupilan: “Siamo solo amici”. I due ex gieffini, già molto vicini durante la loro esperienza nella casa del GF, si sono incontrati spesso dopo la fine del reality show. C’è davvero qualcosa tra loro?

Ginevra Lamborghini e George Ciupilan, flirt smentiti: “Solo amicizia”

Brutte notizie, per il momento, per i fan di Ginevra Lamborghini e George Ciupilan. In occasione della festosa reunion degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 7, i due hanno smentito le tante voci circolate negli ultimi giorni, che parlavano di un possibile flirt tra i vipponi. La vincitrice del GF Vip 7, Nikita Pelizon, ha ripreso Ginevra e George sulla pista da ballo, chiedendo loro lumi sulle ultime indiscrezioni: “Scusate ragazzi ma abbiamo una domanda, volevamo chiedere ai nostri intervistati, ma la ship quando?”. La risposta degli ex gieffini è negativa: “Siamo solo amici, questa è una friendship“. A nulla valgono le insistenze di Nikita, i due negano fino alla fine.

Le voci di corridoio, la cotta di George: i due stanno davvero insieme?

Ma da dove nascono queste voci di corridoio? Ginevra Lamborghini e George Ciupilan erano in realtà molto vicini già nella casa del GF Vip 7. Le indiscrezioni sulla loro presunta storia hanno cominciato a crescere però solo dopo la fine del programma. Complice la loro amicizia comune con Nikita, Ginevra e George si sono visti molto spesso nelle ultime settimane, alimentando i sospetti e le teorie dei loro fan. Non aiuta affatto una piccola confessione di Ciupilan che, in una passata intervista a Casa Chi, ha confessato di aver avuto una cotta per l’ex coinquilina ad un certo punto. Per il momento, tuttavia, non sembra esserci altro tra i due se non una bella amicizia. Si evolverà in qualcosa di più?