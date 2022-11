Cosa ha fatto Giaele De Donà, insultata dalle concorrenti del GF: “Strega”

Giaele De Donà insultata dalle altre concorrenti del GF Vip: cosa ha fatto? La modella è stata criticata aspramente dalle altre inquiline della casa: “Ci ha stufato, non è coerente. Fa la faccia da strega cattiva”.

Giaele De Donà insultata dalle concorrenti del GF, cosa ha fatto? Cosa è successo?

Sempre più gelidi i rapporti tra Giaele De Donà e le altre concorrenti del Grande Fratello Vip 7. Stanca dell’interesse di Antonino Spinalbese per Oriana Marzoli, la modella ha deciso di allontanarsi dall’ex di Belen dopo un flirt durato per settimane.

De Donà ha provato a cercare conforto parlandone con le altre concorrenti, che però hanno deciso di darci un taglio. In particolare Pamela Prati e Wilma Goich han dichiarato di non poterne più del tira e molla con Antonino.

Le parole delle concorrenti: “Basta, ti prego. Parli solo di Antonino, mai della tua vita”

“Basta Giaele, ti prego.” -ha affermato Pamela- “Sono due mesi che sei qui e parli più di questo che della tua vita.

Te l’ho detto mille volte. Parli in ogni occasioni di lui e basta”. La Goich è anche più dura: “Non devi più parlare di queste cose. Ci hai stufati. Non hai parlato della tua vita ed hai parlato sempre di Antonino. Ma che cavolo vuoi da noi? Poi dice che ti votano, ma è chiaro che ti nominano. Perché? Perché tu non sei coerente. Non sei lineare con quello che è la tua vita”. Giaele è tutt’altro che popolare, al punto che anche Nikita Pelizon ha avuto alcune cose da dire alle sue spalle: “C’è l’altra che ci prova con questo nuovo e non considera più il vecchio.

Però nel mentre, appena il nuovo mi considera, si incavola e fa la faccia da strega cattiva. Sì sto parlando di G“