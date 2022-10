Antonino Spinalbese e Giaele De Donà intimi a letto al Gf Vip: le telecamere riprendono la scena

Antonino Spinalbese e Giaele De Donà sono tra i concorrenti della casa del Grande Fratello Vip 2022. I due nelle ultime ore sono finiti al centro dell’attenzione mediatica a causa di un possibile loro rapporto intimo nella casa.

Antonino Spinalbese e Giaele De Donà intimi a letto al Gf Vip

Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez mentre Giaele De Donà, che oltre ad aver fatto la modella, ha preso parte al reality “Ti spedisco in convento”.

I due sono concorrenti dell’edizione del Grande Fratello Vip 2022. Nelle ultime ore sono finiti al centro dell’attenzione mediatica per un possibile rapporto intimo all’interno della casa. Una battuta pronunciata poco dopo probabilmente il fatto da Attilio Romita ha fatto venire ancora più dubbi perché, riferendosi a una presunta macchia sui jeans di Antonino, ride e dice: “Hai il segno delle mani di Giaele”.

Le telecamere riprendono la scena

Le telecamere hanno ripreso la possibile scena intima. L’ex modella, all’inizio, ha le mani in vista, ma l’ex compagno di Belen sembra fare qualcosa sotto le lenzuola. Fino a quando, anche le braccia di Giaele De Donà scompaiono dalle inquadrature perché a quel punto i due finiscono sotto coperta. “Fai piano” dice senza mezzi termini l’ex hair stylist di Torre del Greco. Così le immagini ma anche la notizia di un possibile rapporto intimo nella casa del Grande Fratello Vip diventano virali.

Sono diversi i filmati che sono circolati in rete che raccontano la scena in questione. Uno in particolare, pubblicato proprio sul profilo del GF Vip, mostra la scena fin dall’inizio. “Hai paura di rimanere solo con me?”, chiede provocatoriamente Giaele ad Antonino, poi aggiunge: “Ora di Carnevale sarai così innamorato di me che non te ne andrai più. Inutile che fai il fenomeno”. Poi i due si stendono insieme a letto e Giaele puntualizza tra le risate: “Sei tu che mi tiri.

Non ci casco più”.