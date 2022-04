Concerto primo maggio Roma: chi sono i cantanti e dove vederlo in tv

Concerto primo maggio Roma: come ogni anno, nel giorno della festa dei lavoratori, ecco il concertone con tanti cantanti ed ospiti che arricchiranno l’atteso evento.

Concerto primo maggio Roma: chi sono i cantanti

Il Concerto del primo maggio di Roma nel 2022 torna in piazza San Giovanni in Laterano. Come conduttori è stata confermata l’attrice Ambra Angiolini con accanto ospiti come il divulgatore scientifico Barbascura X e il comico e conduttore Valerio Lundini. Non solo: si alterneranno anche Francesca Barra, Claudio Santamaria, Giovanna Botteri, Marco Paolini, Riccardi Iacona e Stefano Massini.

Lo Slogan dell’edizione, scelto da CGIL, CISL e UIL è “Al lavoro per la pace”.

Ecco invece tutti i cantanti che si esibiranno a Roma il 1° maggio 2022, in ordine alfabetico:

Ariete

Angelina Mango

Bandabardò & Cisco

BigMama

Bresh

Caffellatte e Deddy

Carmen Consoli

Claver Gold

Clementino

Coez

Coma_Cose

Enrico Ruggeri

Extraliscio con Luca Barbarossa

Fabrizio Moro

Fasma

Go_A

Hu

La Rappresentante di Lista

Le Vibrazioni

L’Orchestraccia

Luché

Mace con Rkomi

Venerus

Gemitaiz

Colapesce e Joan Thiele

Mara Sattei

Marco Mengoni

Max Pezzali

Mecna

Mobrici

Mr. Rain

Ornella Vanoni

Psicologi

Rancore

Rkomi

Rovere

Sincro

Tommaso Paradiso

VV

Willie Peyote.

Dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire il concertone trasmesso in diretta tv, come ogni anno, su Rai3 con orario di inizio fissato per le 15:30 fino alle 19:00, per poi riprendere dalle 20:00 a mezzanotte. Sarà possibile anche seguire in streaming su RaiPlay.