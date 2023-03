Totti assente alla festa di compleanno della figlia, cosa è successo?

Francesco Totti assente al compleanno della figlia Isabel: cosa è successo? Nessuna traccia dell’ex capitano della Roma nelle foto della festa per la sua terzogenita pubblicate da mamma Ilary Blasi. Ecco spiegati i motivi.

Lo scorso 10 marzo la piccola Isabel, terza figlia di Francesco Totti ed Ilary Blasi, ha compiuto sette anni. La conduttrice ha celebrato l’occasione organizzandole una bella festa a tema Lelly Kelly, in cui ha sfoggiato un paio di vistosissimi stivali rosa. Non sono stati tuttavia il look di Ilary e le tante foto e riprese della festa danzante ad attirare l’attenzione del pubblico del web, quanto un grande assente in una giornata così importante per la piccola Isabel: il suo papà. In molti hanno ipotizzato che dietro il forfait dell’ex simbolo della Roma ci fosse l’ormai forte astio tra lui e la sua ex Ilary: il divorzio va per le lunghe e i rapporti tra i due non sono mai stati più tesi. La verità, tuttavia, sembra essere ben diversa.

Il motivo dietro l’assenza: dov’era l’ex calciatore?

In base ad un’articolo del Corriere dello Sport, il 10 marzo Francesco Totti non si trovava in Italia. L’ex bomber era infatti a Dubai per partecipare ad un torneo di padel, il suo secondo amore sportivo dopo il pallone. La notizia è confermata da alcuni scatti pubblicati da Totti sul suo profilo Instagram, che risalgono proprio a quel periodo.

Nessuno scontro con Ilary, quindi, dietro l’assenza del calciatore, che ha comunque mandato i suoi auguri ad Isabel sui social: “Buon compleanno principessa…ti amo oggi, domani e per sempre”. Totti avrà senz’altro modo di farsi perdonare e di passare un po’ di tempo con la festeggiata una volta tornato in Italia.