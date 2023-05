Chi è l’attrice Paige Spara, Lea in “The Good Doctor”

Paige Spara è colei che ricopre il ruolo di Lea nella serie tv “The good Doctor”. Ecco chi è l’attrice che interpreta Lea.

Chi è l’attrice Paige Spara

nata il 9 agosto 1989 a Washington (in Pennsylvania) è un’attrice americana nota al pubblico italiano per la popolare fiction “The Good Doctor”. Conosciuta per il suo ruolo di Lea Dilallo nella celebre serie televisiva, è una delle protagoniste della serie assieme a Shaun. L’attrice ha dichiarato di essere stata particolarmente felice di interpretare il suo personaggio. Paige Spara,(in Pennsylvania) è un’attrice americana nota al pubblico italiano per la popolare fiction “The Good Doctor”. Conosciuta per il suo ruolo dinella celebre serie televisiva, è una delle protagoniste della serie assieme a Freddie Highmore , che recita appunto nel ruolo di. L’attrice ha dichiarato di essere stata particolarmente felice di interpretare il suo personaggio.

Gli esordi nel cinema

Il debutto cinematografico per l’attrice avviene con un piccolo ruolo nel film 40 sono i nuovi 20 (2017), con protagonista Reese Witherspoon dove ha ricoperto il ruolo di una barista. È poi apparsa anche nel film comico She’s in Portland (2020), nel ruolo di Mallory.

Paige Spara è Lea in “The Good Doctor”

L’attrice ha recitato in due serie tv in particolare: Kevin From Work (2015), dove ricopriva il ruolo di Audrey e nei panni di Lea Dilallo in The Good Doctor (2017- attualmente in corso) nel ruolo di protagonista.

Vita privata e fidanzato