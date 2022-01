Quirinale, Salvini diventa “gladiatore” su Tiktok (VIDEO)

Quirinale, Matteo Salvini diventa il “Gladiatore” su Tiktok. In un video deepfake della pagina Cikociack, il leader della Lega Nord si oppone all’Imperatore Silvio Berlusconi.

Quirinale, Salvini è il “Gladiatore” su Tiktok: ecco il video deepfake

L’ironia del web colpisce anche le elezioni del nuovo Presidente della Repubblica. Tiktok segue l’intensa “battaglia del Quirinale”, ma lo fa a modo suo. In un video ormai virale della pagina Cikociack, il leader della Lega Nord Matteo Salvini appare nelle vesti di Massimo Decimo Meridio, il Gladiatore di Russell Crowe.

Affronta nell’arena l’indignazione dell’Imperatore Silvio Berlusconi, quando gli annuncia che non lo voterà al Quirinale.

Cos’è un deepfake? La tecnica dietro i video ironici di Cikociack

La pagina Cikociak e molti altri creator usano il deepfake per creare le loro parodie video.

Con “deepfake” si intende una tecnica di creazione di video e immagini basato sull’intelligenza artificiale, usata per sovrapporre immagini e video esistenti per creare contenuti originali. È con questa tecnica, quindi, che i creator inseriscono i volti dei vip e politici più improbabili in scene di film famosi. Non c’è solo il gladiatorio Salvini, infatti. Tra le “vittime” dei lavori più riusciti di Cikociak vediamo Fedez, nei panni di Neo di Matrix e di Spiderman, Chiara Ferragni in Basic Instinct e infine Giorgia Meloni, nel ruolo Daenerys Targaryen di Game of Thrones.