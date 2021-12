Claudio Baglioni vita privata: moglie, figli, chirurgia estetica

Claudio Baglioni è un cantante e conduttore televisivo romano molto famoso nel panorama musicale italiano e internazionale. Nella sua carriera di cantante ha venduto oltre 55 milioni di copie.

Chi è Claudio Baglioni

Claudio Baglioni è nato a Roma il 16 maggio del 1951, ha 70 anni già compiuti ed appartiene al segno zodiacale del Toro. Fin da giovanissimo, nonostante provenisse da una famiglia umile (il padre era un maresciallo dei carabinieri e la mamma una sarta) cominciò ad interessarsi di musica e già a tredici anni si iscrisse ad un concorso canoro. La sua carriera, però, iniziò a sbocciare sulla fine degli anni ’60 e sarà accompagnato da un grande successo di pubblico. I suoi primi lavori musicali erano ispirati alla poesia di Edgar Allan Poe motivo per cui dagli amici era soprannominato Agonia. Claudio Baglioni comunque ha anche una laurea in tasca: con un punteggio di 108 su 110, si è laureato presso la facoltà di architettura a Roma.

I singoli di successo

Claudio Baglioni è un cantante che è riuscito ad avere diversi singoli di successo. Uno degli ultimi è ‘Io non sono lì‘ del 2020 ma sono tante le sue canzoni entrate nel cuore degli italiani come Mille Giorni di te e di me, Strada facendo, Noi no, Tu come stai?, Notte di Natale, Io me ne Andrei.

Questo piccolo grande amore, però, è la canzone che lo ha proiettato al successo. Uscita nel 1972 inserita nel relativo album, il brano e l’album fecero il record di vendite con oltre 900.000 copie acquistate. Il brano, addirittura, fu definito “canzone italiana del secolo” e fu premiato per questo motivo anche al Festival di Sanremo.

Lo sbarco in tv

Nel 2018 Claudio, da cantante, sbarca in televisione. La sua prima esperienza importante è di direttore artistico del Festival di Sanremo, confermato anche nel 2019.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudio Baglioni (@claudiobaglioniofficial)

Nel 2021 torna in televisione, questa volta su Mediaset, per il nuovo programma da lui condotto chiamato Uà.

Vita privata

Cladio Baglioni Nel 1973 Claudio Baglioni sposa Paola Massari, donna che ispirò le parole della sua famosissima canzone Questo piccolo grande amore. Dopo 5 anni passati insieme si sposano segretamente e hanno avuto nel 1982 il figlio Giovanni. I due divorzieranno nel 2008. Successivamente Baglioni inizierà una relazione con Rossella Barattolo, sua manager degli anni ’80, con la quale sta ancora assieme. Lontana dalle telecamere e dal gossip (tanto che non ha né Instagram né Facebook) in tutti questi anni è stata al fianco del marito anche per alcune iniziative. Una di queste è legata alla sensibilizzazione del pubblico in merito a problematiche sull’immigrazione e gli sbarchi. Fino al 2013 Rossella è stata anche presidentessa della Fondazione O’Scia’, una ONLUS con lo scopo di informare sul problema dell’immigrazione clandestina soprattutto sull’isola di Lampedusa.

La chirurgia estetica dopo l’incidente

Il cantautore classe ’51, in pochi lo sanno, è stato vittima di un grave incidente. Il tutto risale al 1990 e il cantautore rimase vittima di un grave incidente d’auto. La gravità e le conseguenze dell’impatto generarono inizialmente forte preoccupazione per una compromissione della carriera del cantante e costrinsero Baglioni a fare ricorso proprio alla chirurgia estetica. Grazie a questo intervento fu possibile ridurre il profondo taglio alla lingua e i diversi segni sul volto grazie ad un intervento che sfruttava la tecnologia laser.