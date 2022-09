Rick e Morty 6, Netflix rinvia tutto: quando esce la nuova stagione in Italia?

Quando esce Rick e Morty 6 su Netflix? Uscita rimandata in Italia per l'ultima stagione dello show Adult Swim.

Rick e Morty 6 su Netflix, quando esce in Italia la nuova stagione? La piattaforma di streaming americana rinvia tutto, non sarà disponibile il 5 settembre per il pubblico italiano. Cosa è successo? Quando arriveranno i nuovi episodi?

Rick e Morty 6, quando esce su Netflix la nuova stagione? L’uscita è rinviata di mesi

Niente da fare per i fan italiani di Rick e Morty, l’uscita in Italia della sesta stagione è ufficialmente rimandata. Questa la decisione di Netflix, che ha scelto di rinviarne l’uscita di diversi mesi per ragioni ancora non chiare.

In Nord America i nuovi episodi andranno regolarmente in onda su Adult Swim a partire da oggi, 5 settembre. Verrà pubblicato un episodio a settimana, fino alla conclusione della serie il 6 novembre.

Netflix si è scusata con il pubblico italiano con un commento sotto il trailer ufficiale, in cui viene annunciata la nuova data d’uscita: “Per colpa di vari Pianeti Sfogo e ritardi nella TV Interdimensionale Rick and Morty arriverà in Italia il 1 Dicembre ma con 6 episodi in una volta sola e sì, perfino con Morty, purtroppo…”.

Trama, cosa accadrà dopo il cliffhanger dell’ultima stagione?

Il rinvio è una pessima notizia per chi attendeva con impazienza risposte dopo il finale al cardiopalma della quinta stagione. In una svolta insolita per uno show che ha sempre preso in giro la pretesa di continuità e di una trama centrale della serialità televisiva degli ultimi anni, la stagione 5 di Rick e Morty si è conclusa con un incredibile cliffhanger che ha cambiato per sempre gli equilibri della serie.

Il co-autore della serie Dan Harmon ha confermato che i nuovi episodi daranno molta importanza alla nuova continuity e all’interconnessione tra le varie storie e spunti narrativi. Cosa ci riserverà questo nuovo “multiverso”?

LEGGI ANCHE: God of War Ragnarok e Rick and Morty: ecco l’assurdo trailer crossover