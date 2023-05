Giovanni Baglioni, chi è il figlio di Claudio Baglioni: vita privata, fidanzata, malattia

Chi è Giovanni Baglioni, figlio di Claudio Baglioni. Anche lui cantautore e musicista, ha avuto un passato complicato sia per la pesante eredità del padre che per il divorzio dei suoi genitori. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Chi è Giovanni Baglioni, figlio di Claudio Baglioni: vita privata, carriera, malattia

Nato il 19 maggio 1982, Giovanni Baglioni ha 41 anni ed è il figlio di Claudio Baglioni e della sua ex moglie, la cantautrice Paola Massari. La sua infanzia è segnata dal divorzio dei suoi genitori, causato dall’amore del noto cantautore per la sua attuale compagna e manager, Rossella Barattolo. Una volta adulto, Giovanni decide di seguire le orme di suo padre e crearsi una carriera nella musica, ma ha più volte ammesso in alcune interviste di aver patito molto per l’imponenza dell’eredità paterna: “Da ragazzo questa figura era ingombrante. Cercavo di scansarla”.

Il 41enne sentiva la pressione creata dalla fama del padre ad ogni passo del suo percorso e ha spesso sofferto di attacchi di panico. Lo spiega in un’intervista concessa a Il Messaggero: “Temevo di non essere all’altezza delle aspettative. Anni fa ero in Veneto, sul palco davanti a 200 persone. Comincio a suonare e all’improvviso un attacco di panico. Uno shock difficile da superare. Forse fu una crisi di percorso”.

Oggi Giovanni Baglioni si è costruito una buona fama come cantautore e chitarrista fingerstyle, prima con lo pseudonimo Giovanni Marini e poi con il suo vero nome. Nel 2023 arriva il suo secondo album, Vorrei bastasse, quattordici anni dopo il suo primo lavoro, Anima meccanica. Ha inoltre un profilo Instagram, con oltre tremila follower, una pagina Facebook, seguita da quasi trentamila persone, e un sito ufficiale.

Vita privata: moglie, figli

Si sa molto poco circa la vita privata di Giovanni Baglioni. Il cantautore è una persona molto riservata e non parla spesso della sua situazione sentimentale, anche quando appare in tv. Non è quindi noto se abbia una moglie o una fidanzata, né se abbia mai avuto figli.

Il rapporto con il padre, parla Baglioni: “Diventare padre mi ha fatto riscoprire le cose belle della vita”

Negli anni Giovanni Baglioni è riuscito a ricostruire il rapporto con suo padre e oggi i due sono più vicini che mai. In alcune recenti interviste, il cantante ha ammesso di non aver mai svelato al papà i suoi dubbi e le sue paure in gioventù: “Tra i 13 e i 15 anni sentivo che quella presenza mi spersonalizzava: avere un padre così famoso sovrastava tutto quello che facevo. Con lui non ne ho mai parlato: avevo paura di ferirlo. Era causa, suo malgrado, di quel mio malessere”.

Da parte sua, Claudio Baglioni è sempre stato fierissimo del figlio. Il singolo Avrai, registrato in soli due giorni nello studio di Paul McCartney, è dedicato proprio a lui: “Diventare padre mi ha fatto riscoprire le cose belle della vita e il fatto che dopo tanti anni sia ritornato ad esibirmi su un palcoscenico è dipeso in gran parte da questo. Ho sentito l’esigenza di rituffarmi in mezzo al mio pubblico per regalargli la mia musica, la mia felicità, il mio modo di essere musicista”.