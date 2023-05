Claudio Baglioni, quando esce il film evento al cinema per soli tre giorni

Quando esce il film evento di Claudio Baglioni, Tutti su! Buon compleanno Claudio. Il film-concerto sarà proiettato nelle sale italiane per soli tre giorni nella terza settimana di maggio. Dove sarà possibile vederlo?

Claudio Baglioni, quando esce il film evento Tutti su! Buon compleanno Claudio

In occasione del 72esimo compleanno di Claudio Baglioni, arriva nelle sale italiane il film evento Tutti su! Buon compleanno Claudio. Per soli tre giorni gli spettatori di tutta Italia potranno godersi un film-concerto che riprende gli straordinari spettacoli di Dodici Note – Tutti su!, 12 esibizioni che hanno avuto luogo alle Terme di Caracalla dal 3 al 19 giugno 2022, come apertura della Stagione Lirica del Teatro dell’Opera di Roma. “È un’esortazione, uno stimolo.” -ha spiegato il cantautore a SkyTG24, parlando del titolo della pellicola- ” L’ invito ad alzarsi o rialzarsi, ritrovare, dentro, il meglio di noi stessi, liberandoci dall’inquietudine, dallo scoramento e dalla sfiducia che un tempo oscuro e minaccioso trasmette, e rimetterci in moto, riprendendo in mano la nostra vita, per ridarle valore, senso e scopo”. Il film di Baglioni, prodotto da Friends & Partners e Come srl, sarà proiettato nei cinema per soli tre giorni: il 15, il 16 e il 17 maggio.

Dove vederlo, quali sale proiettano i concerti di Baglioni?

Tutti su! Buon compleanno Claudio sarà disponibile nei cinema di tutta Italia per un periodo limitato. In particolare, le catene di multisala UCI Cinemas e The Space Cinema proietteranno la pellicola in tutte le loro strutture in giro per il paese, in orari tra il tardo pomeriggio e la sera.