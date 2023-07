Estate dimmerda 2 di Luché contro Salmo: testo, significato e video del nuovo singolo del rapper

Estate dimmerda 2 è il nuovo singolo di Luché che sembra un chiaro attacco a Salmo. Basta leggere il testo per capire il significato e la dura invettiva nei confronti del collega. In radio e sul web nelle scorse ore.

Estate dimmerda 2 di Luché contro Salmo: testo, significato

Luché ha presentato e pubblicato il nuovo singolo Estate dimmerda 2 nelle scorse ore. Il significato base del singolo sembra essere un’invettiva contro Salmo, popo aver tirato in ballo Luchè nel suo Red Bull 64 Bars. Basta leggere il testo che segue per avere un’idea più chiara e precisa.

Guagliù, ma che è succiesso? (Ahi)

Guagliù, i’ mo so’ turnato ‘a Miami, ero andato a comprarmi la casa delle vacanze, a volo a volo (Ahahah) (Aeh)

Bell’e bbuono chisto

Ridere di chi? Di me?

Dite agli Arcade che l’ultimo qui a ridere è Luchè (Uh)

Come ho iniziato questa storia adesso la finisco (Kaputt)

La metto su YouTube, non cerco hype per il disco (No)

Tu cerchi hype per il peggio 64 bars live (Uh)

Ma il nome di Dio non usarlo invano mai, mai

Che hit hardcore, fra’, “Il cielo in una stanza” (Eh)

Che, quando l’ho sentita, fra’, ho rivalutato Plaza

Che razza di uomo dissa le bambine che lo ascoltano?

Da che eri al cеntro del mondo adesso ti abbandonano (Facts)

Infatti tutta la nuova scena mo è con mе (Facts)

“Non abbiamo età” streamma il triplo di “KUMITE”

Okay, fra’, ti svelo un segreto sull’amore

Ti servono le donne, fra’, non ti basta l’autore

Tu sei l’anti-figa travestita da anticristo (Ah)

Diecimila biglietti regalati per San Siro

A coerenza stammo forte, stammo forte, ah

A censura stammo forte, stammo forte, ah

A fare pace stammo forte, stammo forte, ah

Non ti disso da un millennio, ma mo mi sembra il momento

Ehi, ehi, è un’estate di merda

Per te, fra’, è un’estate di merda

Ah-ah, fra’, è un’estate di merda

(Ti giuro non lo volevo fare, fra’, mi hai costretto)

Da Russel Crowe sei diventato Pio e Amedeo

Che imbarazzo quel tuffo nella piscina di Sanremo (Ehi)

Sei un italiano medio, Sebastiano ha detto a Enzo

“In famiglia tutti hanno un fratello scemo”, ah

Hai avuto il tuo momento, poi la trap vi ha finiti (Uh)

Non sopravvivete ai trend perché non siete veri artisti (Uh), ah

Là in mezzo Slait è l’unico professionista (Ah)

Tu sei tra quelli che fa i soldi e diventa fascista, ah (Ahahah)

Quanti commenti hai cancellato? Quanta gente hai bloccato? (Ah)

Conosco tutte quelle a cui mandi la foto del cazzo (Uh)

Forse pensavi fossi Inoki oppure Fedez (Ah)

Rimettiti la maschera se scendi tra la gente (Seh)

Sei il maestro della mossa sbagliata (Ah)

Sei un truffa come Nusr Et e la carne dorata (Uh, uh, uh)

Ma io sul beat ci metto il pepe come ANNA (Okay)

Decidi se vuoi continuare in studio oppure in strada (Ah)

Certo, è vero, fra’, è verissimo il messaggio che t’ho mandato

Perché quel disco era figo

Una volta l’ho ascoltato, bro, una volta

Perché io rap italiano non ne ascolto, immagina se posso ascoltare Luchè

Sono veramente contento di poter condividere il palco con uno dei miei rapper preferiti, un mostro sacro, raga

Fatemi sentire la voce per Luchè

Il video del nuovo singolo del rapper

