Malika Ayane a Sanremo 2024 in qualità di co-conduttrice?

Uno dei programmi più seguiti e discussi in Italia che continua, dopo più di due mesi dalla fine, a rimanere un argomento di discussione. Si parla infatti già di Sanremo 2024, con Malika Ayane che si è candidata alla conduzione.

La 39enne milanese vorrebbe affiancare Amadeus.

Sanremo 2024: Malika Ayane e la sua candidatura alla conduzione

Intervistata dal Messaggero, Malika Ayane è apparsa raggiante, fiera dei suoi traguardi (il 9 Maggio è uscito il suo libro dal titolo Ansia da felicità) e pronta a mettersi in gioco. Tra le varie domande si è parlato anche di Sanremo e di una sua possibile conduzione insieme ad Amadeus.

Ipoteticamente parlando, l’artista ha detto la sua:

“Se me lo chiedessero, accetterei subito. Credo anche che me la caverei molto bene”.

Un ruolo che non disprezzerebbe e che sarebbe anche un bel banco di prova.

Così la 74° edizione del festival di Sanremo potrebbe già cominciare a diffondere qualche indiscrezione. Senza dubbio nulla è ancora deciso, visto che manca moltissimo tempo. La certezza è una: Amadeus come conduttore. I nomi di cui già si parla sono tanti, come Annalisa e Stefano De Martino.

La cantante di Milano ha poi ironizzato sull’età media in tv:

“Io in Rai ho capito che fino a 60 anni si è giovani conduttori. Io ora ne ho 39. Spero che quando avrò 60 anni il Festival ci sia ancora”.

Certa della bravura di Amadeus, spera di potersi far strada, passo dopo passo, anche nel mondo televisivo, dopo l’esperienza a X Factor.

Gli artisti del passato che hanno affiancato Amadeus

In passato diversi artisti hanno affiancato l’ormai insostituibile Amadeus. Si parla di Fiorello, Elodie, Francesca Fagnani. Ma anche Gianni Morandi e Tiziano Ferro. Per questo Malika Ayane potrebbe essere una valida scelta nei panni di co-conduttrice, soprattutto dopo essersi già messa in gioco.

Dopo essere stata uno dei giudici del talent show musicale, guardandosi indietro lo rifarebbe, nonostante non si sentisse ancora in grado:

“Ai tempi non ero pronta, anche se oggi lo rifarei”.

Sembra dunque che la cantante classe ’84 possa entrare a fare parte della lista dei possibili candidati alla conduzione.