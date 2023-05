Cristina Scuccia non chiude le porte a una relazione con una donna e ha sognato di avere un neonato: “Ho desiderio di maternità”

Cristina Scuccia ha aperto alla possibilità di avere una relazione con una donna. Inoltre, l’ex suora ha espresso il desiderio di avere un figlio, dopo un sogno fatto su L’Isola dei Famosi, dove è attualmente in gioco.

Cristina Scuccia non chiude le porte a una relazione con una donna

Cristina Scuccia qualche giorno fa ha confessato in diretta da L’Isola dei Famosi di essere fidanzata e di avere così nella sua vita una persona che occupa un ruolo importante. Un argomento che continua a tornare tra i naufraghi dell’isola.

In un colloquio con Marco Mazzoli durante “Radio Isola”, si è tornato sulla relazione dell’ex suora. “Ma hai saputo che sono fidanzata? C’è una persona che mi aspetta fuori…”, ha introdotto l’argomento Scuccia. “Io a un certo punto pensavo che ti piacessero le donne… e non ci sarebbe niente di male”, ha replicato il conduttore de “Lo Zoo di 105”. La Scuccia non ha respinto la possibilità di avere una relazione con una donna: “Nel caso, non ci sarebbe niente di male. Anche perché sono in una fase della vita in cui di etichette non ne voglio – ha spiegato la naufraga -, siccome ne ho già avuta una bella grossa… Ora però sono libera e felice”.

L’ex suora ha sognato di avere un neonato: “Ho desiderio di maternità”

Inoltre, la naufraga Succia ha espresso il desiderio di maternità dopo aver fatto un curioso sogno. “Questa persona c’era già prima che venissi qui – ha detto -. L’Isola mi sta facendo bene: questa notte ho sognato un neonato, quando mi sono svegliata ho avuto la sensazione che fosse mio. Questa cosa mi ha lasciato addosso un desiderio di maternità…”. E ha aggiunto: “Quando guardo il mare penso a questa persona perché mi ha detto: quando vedrai il confine tra il cielo e il mare, io sarò lì”.