Nuove liti e incomprensioni tra Giaele De Donà e Antonino Spinalbese. Tra i due infatti, dopo un primo chiarimento avuto dopo il ritorno di Antonino, sono tornate le nubi.

La incomprensione con Antonino, in realtà, è arrivata per la ragazza dopo la dura lettera che il marito le ha fatto pervenire in puntata.

Gf Vip, Antonino contro Giaele De Donà: “Stufo delle tue scuse”

Parlando infatti con Giaele, Antonino Spinalbese ha mostrato parecchio disappunto verso la concorrente, rea a suo avviso di essere contraddittoria negli atteggiamenti. “Hai detto che sono un calcolatore, uno stratega – le ha infatti obiettato Antonino – Va bene, ti scuso. Non fa niente. Ma non pensare che io mi rapporti con te nella stessa maniera, perché non è così. Punto. Non mi servono le scuse o fare pace, fai un po’ quello che vuoi. Ho esagerato? Ti spiego una cosa, è il tuo modo di comportarti, offendere, attaccare per poi, dopo tre, quattro giorni, dire scusami…Basta, non voglio più sapere nulla. Credi a quello che vuoi credere”.

“Non so quando mi passerà”

A questo, poi, ha aggiunto che “Tu ti giri tutto come vuoi tu. Basta, io non ne posso più di voi, che fate così. Mi passerà? Non lo so, magari mi passa tra due giorni, un mese. Sai cos’è? Che quando la volpe non arriva all’uva dice che è acerba. E tu me la vorrai sempre far pagare per questa roba qua. Io ho cercato di farti capire che per me era un’amicizia vera”.