Chi era Lino Capolicchio: malattia, causa morte, moglie e figli

Chi era Lino Capolicchio: è stato un grande attore, sceneggiatore e regista. Diversi i suoi successi e in particolare ‘Il giardino dei Finzi Contini’, con il quale vinse il David di Donatello.

Chi era Lino Capolicchio: malattia

Lino Capolicchio si è spento all’età di 78 anni nella serata di martedì 3 maggio. Era un attore. ma anche sceneggiatore e regista. Nato a Merano, il 21 agosto 1941, è cresciuto a Torino e, dopo il suo trasferimento a Roma, dove ha frquentato l’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico.

Dopo essersi diplomato ha iniziato la sua formazione professionale giovanissimo e ha esordito con Giorgio Strehler del Piccolo Teatro di Milano ne Le baruffe chiozzotte (1964) di Carlo Goldoni. Non sembra che soffrisse di qualche malattia e nemmeno era stato contagiato dal Covid.

Tra i suoi film più noti ci sono: ‘Metti, una sera a cena’ di Giuseppe Patroni Griffi, ‘Il giovane normale’ di Dino Risi e il film di Vittorio De Sica, tratto dal capolavoro di Giorgio Bassani, ‘Il giardino dei Finzi Contini’, con il quale vinse il David di Donatello.

Lino Capolicchio: causa morte

Non si sa dunque come è morto veramente Lino Capolicchio, almeno per adesso. Sia lui sia la sua famiglia sono sempre stati molto riservati, ancora di più ora che non c’è più. Nonostante fosse un uomo di cinema, è riuscito quasi sempre a preservare la sua vita privata.

Moglie e figli

Intervistato da Io Donna, nel 2020 aveva parlato della sua rivelazione del grande amore vissuto in gran segreto con Mia Martini, negli anni ’70.

“La conobbi perché accettai di girare uno special televisivo con lei protagonista per la regia di Enzo Trapani. Per tutta la vita ho cercato di non dirlo anche se un paio di amici intimi sapevano“. Allora lui era sposato, come avrebbe rivelato nel corso della stessa intervista, e avrebbe poi deciso di non lasciare suo figlio (all’epoca un bambino di 3 anni).

