Litfiba, tour “L’ultimo girone”: nel 2022 l’addio della band

I Litfiba tour d’addio: dopo 42 anni di carriera il gruppo si scioglie ma prima un ultimo viaggio nel 2022 con Piero Pelù in prima linea . Date già ufficializzate.

“L’ultimo girone” dei Litfiba

Piero Pelù e Ghigo Renzulli sono i componenti del gruppo band dei Litfiba: insieme da 42 anni. La band è nata nell’autunno 1980 nell’ormai mitica cantina di via de’ Bardi, a Firenze.

Il tour ‘L’ultimo girone’ partirà il 26 aprile da Padova, i Litfiba proporranno brani da tutti i loro lavori di studio e una scaletta che cambierà per un terzo a ogni data, ripercorrendo la storia di una band sempre controcorrente, anche nell’addio. “Sembra che uno oggi non debba mai essere appagato, noi – dice Piero – siamo in controtendenza, non ci aggrappiamo alla poltrona, lasciamo spazio anche ad altri. Siamo semplicemente felici di ciò che abbiamo fatto, siamo contenti di dire ciao con il sorriso, volendoci bene e suonando, perché siamo animali da palcoscenico ed è ciò che ci ha uniti in quel 1980″.

I Litfiba tour d’addio

Piero Pelù annuncia che “L’ultimo girone” sarà il tour d’addio: “Siamo felici della nostra storia, di tutto quanto fatto e scritto, di 13 album e 10 milioni di dischi venduti e siamo estremamente felici – dice Pelù – di annunciare che questo sarà l’ultimo tour dei Litfiba”. “La giusta conclusione di una lunga storia – chiosa Renzulli – che si concluderà con una grande festa”.

“Felicemente con questo tour festeggiamo i nostri 40 più 2 (dovuti al Covid) anni di carriera – ha aggiunto Pelù – felici della nostra storia, di tutto quanto fatto e scritto, di 13 album e 10 milioni di dischi venduti ”.

Quella dei Litfiba è stata una delle rock band più apprezzate del panorama italiano, con 10 milioni di copie vendute e migliaia di concerti in Italia, Europa e nel resto del mondo. Durante il tour dell’addio, che prenderà il via il prossimo 26 aprile 2022 da Padova, I Litfiba saranno accompagnati sul palco da: Luca “Luc Mitraglia” Martelli alla batteria, Fabrizio “Simoncia” Simoncioni alle tastiere e Dado “Black Dado” Neri al basso.

La band è nata nel 1980. Il primo addio nel 1999 di Pelù, rientrato nella band dieci anni dopo. Nel 2016 l’ultimo album di inediti “Eutopia” nella formazione orginale che comprende anche Moroccolo e Aiazzi, riuniti dal 2013. Poi le strade si separano di nuovo e ripartono i progetti da solisti. Ma l’intenzione di un’ultima reunion già aleggiava due anni fa in occasione del 40esimo anniversario ma la pandemia ha bloccato ogni idea. Così due anni dopo arriva l’annuncio che i tanti fan attendevano. Un video sui profili social Litfiba pubblicato nei giorni scorsi in qualche modo ha anticipato la notizia.