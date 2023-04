Aida Yespica su OnlyFans: le parole e la scelta della showgirl mandano in tilt i social: “Sono eccitata…”

Aida Yespica è sbarcata sulla piattaforma per adulti OnlyFans a grande sorpresa. Ecco l'annuncio e come seguire la showgirl.

Aida Yespica è sbarcata sulla piattaforma per contenuti hard OnlyFans. Lei direttamente ha dato la notizia a sorpresa sul suo canale social di Instagram, dando appuntamento a tutti sull’altra piattaforma. Fan in delirio.

Aida Yespica sbarca su OnlyFans

Aida Yespica è sbarcata con grande sorpresa sulla piattaforma sensuale OnlyFans. Per accedere ai contenuti hot della Yespica su OnlyFans bisogna pagare un abbonamento mensile di 25 dollari. Così si potrà avere anche la possibilità di chattare con lei e non chiedere solo contenuti hard. La showgirl venezuelana ha spiegato, nell’annunciare la notizia, di aver aperto il suo nuovo canale sulla piattaforma per adulti dopo aver perso una scommessa con un amico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒜𝒾𝒹𝒶 𝒴𝑒𝓈𝓅𝒾𝒸𝒶 (@aidayespica27official)

Le parole e la scelta della showgirl mandano in tilt i social: “Sono eccitata…”

“100% venezuelana, vivo in Italia. Così tanto di me che non condivido da nessuna altra parte. Chattiamo! Sono eccitata di condividere la mia vita privata con voi”, si legge nel profilo dell’account della showgirl. Nonostante i prezzi per accedere ai contenuti della Yespica sono alti, i fan sono pronti a tutto: “Per lei mi venderei casa”, scrive un utente. Un altro ha commentato la notizia così: “Il mio sogno si è avverato”. “Che si darebbe per una donna così, semplicemente stupenda”, ha scritto un suo follower, che è contento e non vede l’ora di spendere i soldi per lei. Tuttavia, c’è anche chi attacca: “Smettono di fare soldi in modo normale, ma sanno di avere l’ancora di salvezza in Onlyfans” scrive un utente su Twitter.

LEGGI ANCHE: Hakimi, moglie chiede il divorzio ma riceve una brutta notizia dalla banca